DCNews Stiri Nicuşor Dan îi convoacă din nou pe Bolojan și Grindeanu la Cotroceni, în plină criză guvernamentală după demisia miniștrilor PSD
Data actualizării: 13:15 24 Apr 2026 | Data publicării: 13:05 24 Apr 2026

Nicuşor Dan îi convoacă din nou pe Bolojan și Grindeanu la Cotroceni, în plină criză guvernamentală după demisia miniștrilor PSD
Autor: Tiberiu Vasile

Nicușor Dan la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan i-a convocat din nou la Palatul Cotroceni pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, în încercarea de a debloca criza politică.

Președintele Nicușor Dan i-a convocat din nou la începutul săptămânii viitoare, la Palatul Cotroceni, pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, într-o încercare de ultim moment de a detensiona criza politică instalată la vârful Guvernului, potrivit unor surse citate de România TV. Noua rundă de discuții vine după consultările recente, care nu au reușit să ducă la un acord între partide.

Situația s-a agravat semnificativ după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru Guvernul Bolojan, în urma unei consultări interne. În consecință, toți miniștrii PSD și-au depus demisiile în bloc, iar documentele au ajuns pe masa președintelui pentru a fi semnate. Gestul a generat un blocaj guvernamental, în condițiile în care mai multe portofolii urmează să fie preluate interimar de alți membri ai Executivului.

 Miza este una majoră

În acest context, Guvernul Bolojan încearcă să își asigure o nouă majoritate în Parlament, în timp ce se discută deja despre posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură de către opoziție. Miza este una majoră, într-un moment în care stabilitatea politică este pusă sub semnul întrebării. Alte voci din spațiul public și politic vorbesc deja de alegeri anticipate.

Criza actuală vine pe fondul tensiunilor acumulate în coaliția de guvernare, generate de diferențe de viziune asupra reformelor și a direcției economice. Blocajul instituțional ridică semne de întrebare privind capacitatea Executivului de a continua măsurile asumate în ultimele luni.

Președintele Nicușor Dan se află în prezent într-o vizită oficială în Cipru, însă, la finalul deplasării, este așteptat să facă noi declarații publice privind situația politică din țară și pașii următori în încercarea de deblocare a crizei guvernamentale. Jurnalistul DCNews, Florin Răvdan, este cel care ne va transmite cele mai importante informații, fiind trimisul special al redacției DCNews.ro în Cipru.

nicusor dan
ilie bolojan
sorin grindeanu
psd
pnl
usr
udmr
guvernul bolojan
coalitia de guvernare
criza politica
