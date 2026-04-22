€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.3357
 
DCNews Stiri Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, la Cluj-Napoca. O prestigioasă editură invită la un regal de evenimente și reduceri  
Data actualizării: 17:50 22 Apr 2026 | Data publicării: 17:50 22 Apr 2026

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, la Cluj-Napoca. O prestigioasă editură invită la un regal de evenimente și reduceri  
Autor: Flaviu Predescu

ESA la Gaudeamus Cluj-Napoca 2026  

Editura Școala Ardeleană participă la cea de-a 25-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, care se va desfășura, în perioada 22-26 aprilie 2026, în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Prestigioasa editură invită la noutăți, reduceri și evenimente editoriale.  

Miercuri, 22 aprilie

13.00-13.45 

Eveniment Asociația Vechiul Cluj

Lansare de carte: „Re-descoperim Clujul”, ediție bilingvă, română-germană. Volumele I și II de Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, Volumele III și IV de Cosmin Cătălin Rusu. 
 
17.00-17.45

Lansare de carte: „Înainte de zori. Un altfel de jurnal al rezistenței ucrainene” de Oksana Stomina. Traducere de Mihaela Herbill.

Cuvânt-înainte de Ruxandra Cesereanu.

Prezintă: Ruxandra Cesereanu, Mihaela Herbil, Laura T. Ilea, Ion Mureșan, Petre Nicolescu. 

Joi, 23 aprilie 

16.00-16.45

Întâlnire cu Laura Poantă. Lansare de carte: „Stresul. Cauză sau efect?”

Prezintă: Iulia-Daria Iacob. 
 
18.00-18.45  

  • Întâlnire cu Hanna Bota. Lansarea romanului „Când în fiecare zi e joi”  
    Prezintă: Victor Cubleșan, Mihai Măniuțiu.
  • Răzvan Voncu și cărțile sale publicate la Editura Școala Ardeleană: „Arhitectura memoriei” (2016), „Critici români de azi” (2020) și „Poeți români de azi” (Vol. I și II, 2019, 2023). 
  • Lectură publică: Mihai Măniuțiu, din antologia „Soarele în oglindă”.

Vineri, 24 aprilie

16.00-16.45

Eveniment Mișcarea Editorială Echinox

Lansarea volumelor: 

  • „Eroziunea regresivă. Studii și eseuri” de Ștefan Borbély
  • „Liviu Rebreanu dincolo de realism” de Ion Simuț 
    Lectură publică: Adrian Popescu, din volumul în pregătire: „Mâinile nevăzute”.

Sâmbătă, 25 aprilie

11.00-11.45

Eveniment Fundația Transilvania Leaders: Spiru Haret 175

Conferință: „Nevoia de educație și de școală, azi”, susținută de Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

Lansare de carte: „Viața și activitatea lui Spiru C. Haret” de Gheorghe Adamescu (Ediție de Ioan-Aurel Pop). 
 
17.00-18.15

  • Școala Ardeleană via Arad 
    Lansarea volumelor „Când începe totul” de Doina Adriana Nicolăiță și „Ca la Carte. Exerciții de empatie” de Vasile Dan.
  • Școala Ardeleană via Alba Iulia 
    Lansarea revistei „Discobolul Internațional” (Ediție în limba engleză). 
    Invitat special: Silvan Stâncel, directorul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.
  • Campania „Spune un poem din memorie!” 
    Recital poetic: Iulia-Daria Iacob, Vasile Igna, Ion Mureșan, Viorel Mureșan, Ion Pop, Adrian Popescu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

targ de carte
gaudeamus
cluj napoca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
