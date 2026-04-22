Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, la Cluj-Napoca. O prestigioasă editură invită la un regal de evenimente și reduceri  

Miercuri, 22 aprilie

13.00-13.45

Eveniment Asociația Vechiul Cluj

Lansare de carte: „Re-descoperim Clujul”, ediție bilingvă, română-germană. Volumele I și II de Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, Volumele III și IV de Cosmin Cătălin Rusu.



17.00-17.45

Lansare de carte: „Înainte de zori. Un altfel de jurnal al rezistenței ucrainene” de Oksana Stomina. Traducere de Mihaela Herbill.

Cuvânt-înainte de Ruxandra Cesereanu.

Prezintă: Ruxandra Cesereanu, Mihaela Herbil, Laura T. Ilea, Ion Mureșan, Petre Nicolescu.

Joi, 23 aprilie

16.00-16.45

Întâlnire cu Laura Poantă. Lansare de carte: „Stresul. Cauză sau efect?”

Prezintă: Iulia-Daria Iacob.



18.00-18.45

Întâlnire cu Hanna Bota. Lansarea romanului „Când în fiecare zi e joi”

Prezintă: Victor Cubleșan, Mihai Măniuțiu.

Răzvan Voncu și cărțile sale publicate la Editura Școala Ardeleană: „Arhitectura memoriei" (2016), „Critici români de azi" (2020) și „Poeți români de azi" (Vol. I și II, 2019, 2023).

Lectură publică: Mihai Măniuțiu, din antologia „Soarele în oglindă”.

Vineri, 24 aprilie

16.00-16.45

Eveniment Mișcarea Editorială Echinox

Lansarea volumelor:

„Eroziunea regresivă. Studii și eseuri” de Ștefan Borbély

„Liviu Rebreanu dincolo de realism” de Ion Simuț

Lectură publică: Adrian Popescu, din volumul în pregătire: „Mâinile nevăzute”.

Sâmbătă, 25 aprilie

11.00-11.45

Eveniment Fundația Transilvania Leaders: Spiru Haret 175

Conferință: „Nevoia de educație și de școală, azi”, susținută de Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

Lansare de carte: „Viața și activitatea lui Spiru C. Haret” de Gheorghe Adamescu (Ediție de Ioan-Aurel Pop).



17.00-18.15