Alexandru Rogobete critică măsurile de limitare a investigațiilor medicale: „Economia nu se face prin restricționarea pacienților cronici”

Oficialul susține că „viața unui om nu se poate calcula în deficit bugetar” și anunță corectarea urgentă a măsurilor considerate „contabile și lipsite de nuanțe medicale”.

Economia din sănătate vs. accesul pacienților

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj ferm pe Facebook cu privire la modul în care sunt gândite economiile în sistemul de sănătate, criticând în mod direct măsurile care limitează accesul pacienților cronici la investigații de diagnostic și monitorizare.

„Economia reală în sistemul de sănătate nu se face prin îngrădirea și limitarea accesului pacienților cronici din programele naționale de sănătate la servicii de diagnostic și de monitorizare prin imagistică”, a subliniat ministrul.

Acesta a explicat că măsurile administrative adoptate recent au fost concepute strict ca instrumente de control bugetar, fără a ține cont de realitățile clinice ale pacienților.

Efecte imediate: scăderea accesului la investigații

Una dintre măsurile contestate a fost limitarea decontării investigațiilor de tip MONITOR la o singură examinare anuală per pacient. Potrivit ministrului, această decizie a generat efecte negative rapide în sistem.

„Limitarea decontării investigațiilor de tip MONITOR la o singură investigație anuală per pacient, propusă strict ca o măsură contabilă, dar fără nuanțe specifice sistemului de sănătate, a produs un efect nedorit și imediat: accesul la investigații esențiale a scăzut abrupt pentru pacienții cronici din programele naționale de sănătate”, a declarat Rogobete.

Oficialul a prezentat și date concrete care susțin această evaluare. Potrivit analizei realizate la nivelul Ministerului Sănătății, în luna ianuarie numărul investigațiilor a fost cu aproximativ 47% mai mic față de media trimestrului IV din 2025.

„Asta înseamnă o limitare directă a accesului la diagnostic”, a precizat ministrul.

Critica abordării strict contabile în sănătate

Alexandru Rogobete a insistat asupra ideii că sistemul de sănătate nu poate fi gestionat exclusiv prin criterii financiare, fără a lua în calcul impactul asupra pacienților.

„Economiile la buget nu se pot face din limitarea accesului la diagnostic, pentru că viața unui om nu se poate calcula în deficit bugetar”, a transmis acesta.

El a explicat că reducerea investigațiilor nu înseamnă, în realitate, economii reale, ci doar amânarea costurilor către etape mai avansate ale bolii.

„Când reduci investigațiile, nu reduci costuri, doar le amâni și le faci mai mari, atunci când pacientul ajunge mai târziu la tratament, cu forme mult mai grave”, a avertizat ministrul Sănătății.

Decizia de corectare: acces nelimitat în funcție de nevoile medicale

În urma analizelor realizate în ultimele luni de mandat, Alexandru Rogobete susține că a decis intervenția rapidă pentru corectarea dezechilibrelor apărute.

„Pentru că sunt ancorat în realitate, pentru că sunt responsabil și empatic, am simțit nevoia să intervin urgent și să corectez acest dezechilibru creat de măsuri contabile care nu țin cont de oameni”, a declarat acesta.

Ministrul a anunțat că pacienții cronici din programele naționale de sănătate, inclusiv cei cu afecțiuni cardiovasculare, cerebrovasculare, oncologice, neurologice sau boli rare, vor avea acces la investigațiile necesare fără limitări artificiale.

„Toate investigațiile de înaltă performanță și de medicină nucleară necesare monitorizării vor fi decontate, conform nevoilor medicale, fără limite abstracte de una sau două pe an”, a precizat Rogobete.

Acesta a criticat explicit logica uniformizării medicale: „De parcă evoluția bolilor este identică pentru toți și poate fi programată într-un Excel”.

Ordonanță de Urgență pentru corectarea sistemului

În final, ministrul Sănătății a anunțat că măsurile corective vor fi introduse printr-o Ordonanță de Urgență aflată în transparență decizională.

„Astăzi, cu responsabilitate administrativă, cât încă mai sunt ministru al Sănătății, am decis să pun în transparență decizională Ordonanța de Urgență care vine să corecteze aceste anomalii de funcționare a sistemului de sănătate, chiar dacă, la un moment dat, calculele financiare au ieșit bine”, a transmis Alexandru Rogobete.

Prin această decizie, autoritățile urmăresc recalibrarea sistemului de decontare astfel încât criteriul principal să rămână nevoia medicală a pacientului, nu limitările bugetare rigide.

Declarațiile ministrului Sănătății deschid o nouă dezbatere privind echilibrul dintre sustenabilitatea financiară și accesul pacienților la servicii medicale esențiale. În timp ce autoritățile încearcă să optimizeze costurile, semnalul transmis de Alexandru Rogobete este unul clar: în sănătate, deciziile strict contabile pot avea consecințe directe asupra vieții pacienților.