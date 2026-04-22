Alexandru Rogobete critică măsurile de limitare a investigațiilor medicale: „Economia nu se face prin restricționarea pacienților cronici"
Data actualizării: 18:38 22 Apr 2026 | Data publicării: 18:37 22 Apr 2026

Alexandru Rogobete critică măsurile de limitare a investigațiilor medicale: „Economia nu se face prin restricționarea pacienților cronici”
Autor: Alexandra Curtache

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează că politicile de reducere a costurilor din sistemul medical, bazate pe limitarea investigațiilor imagistice pentru pacienții cronici, au generat efecte negative imediate asupra accesului la diagnostic.

Oficialul susține că „viața unui om nu se poate calcula în deficit bugetar” și anunță corectarea urgentă a măsurilor considerate „contabile și lipsite de nuanțe medicale”.

Economia din sănătate vs. accesul pacienților

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj ferm pe Facebook cu privire la modul în care sunt gândite economiile în sistemul de sănătate, criticând în mod direct măsurile care limitează accesul pacienților cronici la investigații de diagnostic și monitorizare.

„Economia reală în sistemul de sănătate nu se face prin îngrădirea și limitarea accesului pacienților cronici din programele naționale de sănătate la servicii de diagnostic și de monitorizare prin imagistică”, a subliniat ministrul.

Acesta a explicat că măsurile administrative adoptate recent au fost concepute strict ca instrumente de control bugetar, fără a ține cont de realitățile clinice ale pacienților.

Citește și: România schimbă sistemul de sănătate. Ce au transmis Alexandru Rogobete și Nicușor Dan de Ziua Mondială a Sănătății

Efecte imediate: scăderea accesului la investigații

Una dintre măsurile contestate a fost limitarea decontării investigațiilor de tip MONITOR la o singură examinare anuală per pacient. Potrivit ministrului, această decizie a generat efecte negative rapide în sistem.

„Limitarea decontării investigațiilor de tip MONITOR la o singură investigație anuală per pacient, propusă strict ca o măsură contabilă, dar fără nuanțe specifice sistemului de sănătate, a produs un efect nedorit și imediat: accesul la investigații esențiale a scăzut abrupt pentru pacienții cronici din programele naționale de sănătate”, a declarat Rogobete.

Oficialul a prezentat și date concrete care susțin această evaluare. Potrivit analizei realizate la nivelul Ministerului Sănătății, în luna ianuarie numărul investigațiilor a fost cu aproximativ 47% mai mic față de media trimestrului IV din 2025.

„Asta înseamnă o limitare directă a accesului la diagnostic”, a precizat ministrul.

Critica abordării strict contabile în sănătate

Alexandru Rogobete a insistat asupra ideii că sistemul de sănătate nu poate fi gestionat exclusiv prin criterii financiare, fără a lua în calcul impactul asupra pacienților.

„Economiile la buget nu se pot face din limitarea accesului la diagnostic, pentru că viața unui om nu se poate calcula în deficit bugetar”, a transmis acesta.

El a explicat că reducerea investigațiilor nu înseamnă, în realitate, economii reale, ci doar amânarea costurilor către etape mai avansate ale bolii.

„Când reduci investigațiile, nu reduci costuri, doar le amâni și le faci mai mari, atunci când pacientul ajunge mai târziu la tratament, cu forme mult mai grave”, a avertizat ministrul Sănătății.

Decizia de corectare: acces nelimitat în funcție de nevoile medicale

În urma analizelor realizate în ultimele luni de mandat, Alexandru Rogobete susține că a decis intervenția rapidă pentru corectarea dezechilibrelor apărute.

„Pentru că sunt ancorat în realitate, pentru că sunt responsabil și empatic, am simțit nevoia să intervin urgent și să corectez acest dezechilibru creat de măsuri contabile care nu țin cont de oameni”, a declarat acesta.

Ministrul a anunțat că pacienții cronici din programele naționale de sănătate, inclusiv cei cu afecțiuni cardiovasculare, cerebrovasculare, oncologice, neurologice sau boli rare, vor avea acces la investigațiile necesare fără limitări artificiale.

„Toate investigațiile de înaltă performanță și de medicină nucleară necesare monitorizării vor fi decontate, conform nevoilor medicale, fără limite abstracte de una sau două pe an”, a precizat Rogobete.

Acesta a criticat explicit logica uniformizării medicale: „De parcă evoluția bolilor este identică pentru toți și poate fi programată într-un Excel”.

Ordonanță de Urgență pentru corectarea sistemului

În final, ministrul Sănătății a anunțat că măsurile corective vor fi introduse printr-o Ordonanță de Urgență aflată în transparență decizională.

„Astăzi, cu responsabilitate administrativă, cât încă mai sunt ministru al Sănătății, am decis să pun în transparență decizională Ordonanța de Urgență care vine să corecteze aceste anomalii de funcționare a sistemului de sănătate, chiar dacă, la un moment dat, calculele financiare au ieșit bine”, a transmis Alexandru Rogobete.

Prin această decizie, autoritățile urmăresc recalibrarea sistemului de decontare astfel încât criteriul principal să rămână nevoia medicală a pacientului, nu limitările bugetare rigide.

Declarațiile ministrului Sănătății deschid o nouă dezbatere privind echilibrul dintre sustenabilitatea financiară și accesul pacienților la servicii medicale esențiale. În timp ce autoritățile încearcă să optimizeze costurile, semnalul transmis de Alexandru Rogobete este unul clar: în sănătate, deciziile strict contabile pot avea consecințe directe asupra vieții pacienților. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Nicușor Dan, anunțurile zilei, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR / video + livetext
Publicat acum 29 minute
Un nou studiu ar putea explica în sfârșit cum a fost construită Marea Piramidă din Egipt
Publicat acum 51 minute
Alexandru Rogobete critică măsurile de limitare a investigațiilor medicale: „Economia nu se face prin restricționarea pacienților cronici”
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Concediile medicale, sub lupa CNAS: Horațiu Moldovan anunță controale extinse, inclusiv asupra deciziei medicale
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, la Cluj-Napoca. O prestigioasă editură invită la un regal de evenimente și reduceri  
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 3 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 8 ore si 20 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse/ Reacția Guvernului - UPDATE
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Decizia UDMR privind susținerea lui Ilie Bolojan. Kelemen Hunor, anunțul zilei
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close