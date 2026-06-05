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DCNews Stiri Generalul Gheorghiță Vlad merge astăzi în instanță, după acuzațiile DNA. Șeful Armatei a cerut restituirea bunurilor luate de anchetatori

Generalul Gheorghiță Vlad merge astăzi în instanță, după acuzațiile DNA. Șeful Armatei a cerut restituirea bunurilor luate de anchetatori

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 05 Iun 2026
general gheorghita vlad Sursa foto: Agerpres
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Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, ajunge în fața instanței după punerea sub acuzare de către DNA, unde cere restituirea unor bunuri ridicate în dosarul de corupție în care este cercetat.

La doar câteva zile după punerea sa sub acuzare de către procurorii DNA, șeful Armatei Române ajunge în fața instanței. Generalul Gheorghiță Vlad solicită restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori în cadrul dosarului de corupție în care este vizat, potrivit România TV.

Cazul va fi analizat la Curtea de Apel București, unde Gheorghiță Vlad se prezintă în urma deciziei Direcției Naționale Anticorupție.

Judecătorii sunt chemați să se pronunțe asupra unei cereri depuse imediat după audierile de la DNA, prin care șeful Statului Major al Apărării cere înapoi bunuri ridicate în timpul perchezițiilor efectuate în dosar. Surse apropiate anchetei indică faptul că printre acestea s-ar putea număra și telefonul mobil al generalului.

Gheorghiță Vlad este cercetat de DNA sub acuzația de complicitate la uzurparea funcției

Acesta este primul termen de judecată înregistrat după începerea urmăririi penale împotriva șefului Armatei. Instanța va decide dacă bunurile vor fi returnate sau vor rămâne la dispoziția procurorilor pentru continuarea investigațiilor.

Gheorghiță Vlad este cercetat de DNA sub acuzația de complicitate la uzurparea funcției. Ancheta se concentrează, potrivit procurorilor, suplimentarea a 20 de locuri bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, destinate unor persoane admise inițial pe locuri cu taxă.

În prezent, generalului i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, iar ancheta continuă. Procurorii administrează în continuare probe pentru a stabili toate circumstanțele în care ar fi fost luate deciziile investigate în acest dosar.

CITEȘTE ȘI: Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină

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