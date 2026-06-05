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DCNews Stiri Scandal în Congresul SUA: 18 congresmeni republicani au ieșit din linia partidului și votat un pachet de miliarde pentru Ucraina

Scandal în Congresul SUA: 18 congresmeni republicani au ieșit din linia partidului și votat un pachet de miliarde pentru Ucraina

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 05 Iun 2026
delegatie-sua_50018600 Foto: Pixabay
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Congresul SUA a fost marcat de un vot controversat cu privire la sprijinul pentru Ucraina. 18 congresmeni republicani au ieșit din linia partidului și au susținut un pachet de ajutor de miliarde de dolari, declanșând reacții puternice la Washington.

Un vot controversat a avut loc în Congresul SUA privind sprijinul pentru Ucraina, după ce 18 republicani au rupt linia partidului. Ei au votat un pachet de miliarde de dolari pentru Ucraina, declanșând un val de reacții dure la Washington.

Ce include măsura pentru Ucraina

Măsura de sprijin pentru Ucraina a fost inițiată de democratul Gregory Meeks și include 1 miliard de dolari pentru securitate și reconstrucție, dar și încă 8 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi pentru apărare destinate Ucrainei. Legea prevede sancțiuni și restricții comerciale pentru bănci, companii din sectoarele petrolier și minier, dar și pentru oficiali ruși. Proiectul impune și taxe vamale de 500% pentru produsele rusești importate în SUA și interzice importurile de petrol brut din Federația Rusă.

Semnal politic major 

Votul a trecut cu 226 de voturi „pentru” și 195 „contra”, fiind considerat un semnal politic important într-un moment în care sprijinul american pentru Kiev devine tot mai disputat, scrie The independent.

Unul dintre susținătorii proiectului a vorbit despre miza votului: „Toți vrem ca acest război să se termine. Întrebarea este cum. Vom abandona Ucraina și o vom forța într-un acord dezastruos?”, a întrebat reprezentantul Gregory Meeks, adăugând că „Vladimir Putin mizează pe asta”.

Diviziuni majore în Congres


Chiar dacă majoritatea republicanilor au votat contra, 18 membri ai Partidului Republican s-au alăturat democraților în susținerea proiectului, împreună cu un independent.

Unul dintre susținători, republicanul Brian Fitzpatrick, a declarat că votul transmite un mesaj tranșant: „Avem un puls aici, că ne pasă de Ucraina și că vom folosi autoritatea noastră pentru a o ajuta”, menționând că inițiativa va transmite și „un mesaj puternic soldaților din Ucraina”.

În tabăra opoziției, criticile au fost puternice. Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, a zis că proiectul este „un instrument de luptă împotriva președintelui Trump”, susținând că este o inițiativă „neserioasă”. 

Apel dur lansat de liderul republicanilor

Liderul republicanilor din Cameră, Steve Scalise, a lansat un apel dur, spunând că adoptarea proiectului ar putea afecta negocierile în curs: „Cred că vor duce la rezultate pozitive, dar dacă adopți o lege care nu merge atât de departe cât merg negocierile, poți afecta acest proces”, a spus acesta.

Susținătorii proiectului afirmă că votul are rolul de a da un semnal Ucrainei, dar și Rusiei.

Republicanul Don Bacon a formulat poziția într-un mod categoric: „Ne vom alătura binelui sau răului? Asta este despre asta în această seară”.

Reprezentantul Brian Fitzpatrick a subliniat că decizia are și o componentă strategică: „Sperăm să transmitem un mesaj clar că nu vom abandona Ucraina”. De la începerea războiului din Ucraina, SUA au aprobat aproximativ 195 de miliarde de dolari pentru sprijinul Kievului, o parte majoră fiind direcționată către refacerea stocurilor militare americane.

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