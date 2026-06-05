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DCNews Stiri Internațional Xi Jinping,  în Coreea de Nord, luni și marți

Xi Jinping,  în Coreea de Nord, luni și marți

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 05 Iun 2026
xi jinping presedintele chinei Ultima deplasare a lui Xi Jinping în această țară datează din 2019
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Liderul chinez Xi Jinping va merge în Coreea de Nord luni și marți, prima sa vizită din 2019 în această țară aliată, a anunțat vineri presa chineză, citată de AFP.

'La invitația lui Kim Jong Un (...) Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și președinte al Republicii Populare Chineze, va efectua o vizită de stat în Republica Populară Democrată Coreeană pe 8 și 9 iunie', a anunțat postul chinez de televiziune CCTV.

Beijingul este un sprijin diplomatic și politic esențial pentru Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate țări din lume și supusă unor sancțiuni internaționale grele.

China este, de asemenea, principalul partener comercial al Phenianului și a reprezentat 20% din comerțul său exterior anul trecut.

Dar vizitele liderilor chinezi în Coreea de Nord sunt rare.

Ultima deplasare a lui Xi Jinping în această țară datează din 2019. Aceasta a fost prima vizită de acest tip de la cea a predecesorului său Hu Jintao în 2005.

Kim Jong Un s-a deplasat, la rândul său, la Beijing în septembrie, fiind invitat alături de președintele rus Vladimir Putin cu ocazia unei parade militare care marca a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Agenția de stat nord-coreeană KCNA a confirmat vizita, fără a oferi mai multe detalii, potrivit Agerpres.

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