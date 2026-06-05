SUA îl sancționează pe președintele Cubei și familia Castro

Guvernul american a impus joi sancţiuni economice împotriva mai multor personalităţi cubaneze, inclusiv a preşedintelui Miguel Diaz-Canel şi a unor membri ai familiei Castro, notează AFP.

Sunt astfel sancţionaţi fiul şi unul dintre nepoţii lui Raul Castro, care nu mai deţine nicio funcţie oficială, dar rămâne, la 95 de ani, în centrul deciziilor privind viitorul insulei comuniste.

Soţia preşedintelui cubanez şi fiul acesteia sunt, de asemenea, incluşi pe lista neagră a Departamentului american al Trezoreriei, alături de Ministerul Forţelor Armate Revoluţionare.

În paralel, Diaz-Canel face obiectul unor sancţiuni emise de diplomaţia americană încă din iulie 2025.

Relaţiile dintre Statele Unite şi Cuba s-au tensionat considerabil

Relaţiile dintre Statele Unite şi Cuba s-au tensionat considerabil de la începutul anului. Washingtonul a impus insulei o blocadă petrolieră de facto, a dictat noi sancţiuni împotriva unor companii şi lideri cubanezi şi l-a inculpat pe fostul preşedinte Raul Castro într-un caz care datează din 1996.

Preşedintele american Donald Trump consideră că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de coastele Floridei, reprezintă "o ameninţare extraordinară" la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite.

Donald Trump a ameninţat de mai multe ori că va "prelua controlul" asupra acesteia. Totuşi, cele două guverne afirmă că îşi continuă contactele diplomatice.

Fiul lui Raul Castro, Alejandro Castro Espin, a fost un actor-cheie în negocierile secrete dintre Cuba şi Statele Unite care au dus, în 2015, la restabilirea relaţiilor diplomatice între cele două ţări.

Atunci când Washingtonul impune sancţiuni unor persoane şi organizaţii, activele pe care acestea le-ar putea deţine în Statele Unite sunt îngheţate. Companiile şi cetăţenii americani au interdicţia de a face afaceri cu aceştia, riscând, la rândul lor, să fie vizaţi de sancţiuni, conform Agerpres.

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