Cel puțin trei morți în Ucraina, după un atac rusesc cu peste 200 de drone

Cel puţin trei persoane au murit în noaptea de joi spre vineri în bombardamente ruseşti în mai multe regiuni ucrainene, au anunţat autorităţi locale, în timp ce preşedintele Volodimir Zelenski şi-a reiterat apelul la armistiţiu, relatează AFP.

Peste 200 de drone lansate de ruși, noaptea trecută, în Ucraina

Armata ucraineană a informat că au existat două rachete şi 216 drone cu rază lungă de acţiune lansate de Rusia în cursul nopţii, precizând că au doborât 198 de drone.

Potrivit informaţiilor furnizate de autorităţi, loviturile mortale ruse au avut loc joi în cursul serii în regiunile Zaporojie (est), unde o femeie a fost ucisă de o dronă, şi Herson (sud), unde un bărbat de 75 de ani a murit într-un atac similar.

În regiunea Dneprpetrovsk (est), atacuri cu drone şi de artilerie ruseşti au ucis o femeie în localitatea Pavlograd, potrivit şefului administraţiei militare Oleksandr Ganja.

Zelenski, propunere pentru Putin

Aceste bombardamente au loc în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus o întâlnire directă cu omologul său rus Vladimir Putin.

Într-o scrisoare deschisă publicată joi seară, el a dat asigurări că Ucraina este „pregătită de un armistiţiu complet pe durata negocierilor” pentru găsirea unei soluţii diplomatice după peste patru ani de război.

Drept represalii, Ucraina vizează cu regularitate Rusia şi teritoriile ocupate de Moscova drept represalii la bombardamentele cotidiene ruse de care este vizată de la declanşarea invaziei la scară mare în februarie 2022.

În noaptea de joi spre vineri, Ministerul rus al Apărării susţine că a doborât 123 de drone ucrainene, inclusiv deasupra regiunii Moscovei, dar nu şi în cea a Sankt Petersburg, unde se derulează forumul economic unde urmează să susţină vineri un discurs Vladimir Putin.

Miercuri, cu câteva ore înainte de începerea acestei reuniuni care reuneşte investitori şi responsabili ruşi şi străini, drone ucrainene au lovit o instalaţie petrolieră şi un sit militar din apropiere, notează Agerpres.

Citește și: Putin: Rusia va învinge Ucraina pe front, dar este pregătită pentru pace cu sprijinul lui Trump