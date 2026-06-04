Putin: Rusia va învinge Ucraina pe front, dar este pregătită pentru pace cu sprijinul lui Trump

În cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai presei internaționale, desfășurată în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Putin nu a semnalat o schimbare a poziţiei sale conform căreia Ucraina trebuie să cedeze restul regiunii Donbas pe care Rusia nu îl controlează încă pentru ca războiul să se încheie.

„Ofensiva este în desfăşurare zi de zi. În prezent, Federaţia Rusa a preluat controlul deplin asupra Republicii Populare Lugansk, 100%. Şi a adus sub controlul său peste 85% din teritoriul Republicii Populare Doneţk”, a declarat Putin.

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„Suntem, în mod cert, pregătiţi şi dispuşi să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace paşnice. Mai exact, pe baza discutată în timpul întâlnirii noastre cu preşedintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucraineana trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul va ajunge rapid la o încheiere naturală”, a adăugat președintele rus.

Putin a mai spus că este încrezător că propunerile de pace înaintate de preşedintele american ar putea constitui baza pentru un acord de pace cu Ucraina, dar că Trump trebuie încă să convingă Kievul. Totodată, Putin a afirmat că Trump încearcă „în mod sincer” să găsească o soluție pentru încheierea războiului.

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Referindu-se la armamentul strategic al Rusiei, liderul de la Kremlin a declarat că racheta hipersonică Oreșnik nu a fost folosită până acum în condiții reale de luptă în Ucraina. Potrivit acestuia, Rusia a efectuat doar un test pentru a analiza rezultatele și pentru a decide modul în care racheta ar putea fi utilizată pe scară largă în viitor.