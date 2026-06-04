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DCNews Stiri Scrisoare de la Zelenski pentru Putin: „Vârsta începe să își spună cuvântul”. Îi propune o întâlnire față în față / UPDATE

Scrisoare de la Zelenski pentru Putin: „Vârsta începe să își spună cuvântul”. Îi propune o întâlnire față în față / UPDATE

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 04 Iun 2026
zelenski-putin_57015900 Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj amplu și critic către Vladimir Putin, în timp ce liderul rus răspundea întrebărilor presei la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. În scrisoarea deschisă, Zelenski discută despre evoluția războiului, pierderile suferite de Rusia și starea societății ruse, apoi propune o întâlnire directă între cei doi lideri pentru negocieri de pace.

UPDATE 23:22

Donald Trump a asigurat joi că o întâlnire între preşedinţii rus, Vladimir Putin, şi ucrainean, Volodimir Zelenski ar fi „super”, notează AFP.

„Sunt încântat că vorbesc despre o întâlnire. Cred că avem şi noi un merit în asta (...) Cred că ar fi super să se întâlnească”, a declarat preşedintele american din Biroul Oval.

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Scrisoarea deschisă a lui Zelenski are o lungime de peste 1.800 de cuvinte și include o analiză dură a modului în care Rusia duce războiul în Ucraina, notează news.sky.com. Liderul de la Kiev susține că situația internă din Rusia se deteriorează și că nemulțumirea populației crește pe fondul consecințelor conflictului.

La finalul scrisorii, Zelenski sugerează că o întâlnire între patru ochi între el și Vladimir Putin ar putea deschide drumul către încheierea războiului.

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Referire la atacurile cu drone asupra Rusiei

Zelenski își începe mesajul cu o trimitere la dronele ucrainene și la efectele acestora asupra teritoriului rus, inclusiv în zona Sankt Petersburg.

„Dronele ucrainene au făcut o vizită la deschiderea forumului dumneavoastră de la Sankt Petersburg, parcurgând o distanță de peste 1.000 de kilometri. Această distanță nu reprezintă limita capacităților noastre”.

În continuarea mesajului, liderul ucrainean afirmă că Vladimir Putin pierde sprijinul populației, iar efectele războiului devin tot mai vizibile în viața de zi cu zi din Rusia.

Zelenski susține că oamenii resimt creșterea prețurilor, lipsa combustibilului și restricțiile economice, dar și incertitudinea legată de o posibilă mobilizare militară.

„Ruşii nu sunt mulţumiţi de dronele şi rachetele Ucrainei, de lipsurile de benzină, de creşterea constantă a preţurilor, de restricţii şi de intenţia lui Putin de a declanşa o nouă mobilizare”.

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Economia Rusiei sub presiunea războiului

Zelenski afirmă că economia Rusiei este afectată de prelungirea conflictului și de lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului.

„Nu veţi avea suficienţi bani sau capital politic pentru a cumpăra loialitatea ruşilor aşa cum aţi făcut-o în ultimii 26 de ani”.

Președintele ucrainean susține că a primit date privind pierderile armatei ruse, care ar depăși 30.000 de soldați uciși și răniți grav în luna mai.

El afirmă că aceste informații sunt susținute de înregistrări video și analize ale situației de pe front.

„Am menţinut acest nivel lună de lună şi avem confirmare video pentru fiecare dintre pierderile voastre. Acestea nu sunt afirmaţii fără acoperire”.

Zelenski mai spune că 63% dintre pierderi reprezintă soldați uciși, iar 37% răniți. El susține că un astfel de raport este nesustenabil pentru o armată modernă.

„Ştim că 63% dintre pierderile de pe câmpul de luptă sunt morţi, iar doar 37% sunt răniţi. În secolul XXI, nicio armată nu îşi poate permite un asemenea raport. Iar ponderea celor ucişi va continua să crească”.

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Mesaj către Vladimir Putin

Într-o parte a scrisorii, Zelenski îl vizează pe liderul de la Kremlin și sugerează că sprijinul pentru acesta este în scădere.

„Vârsta începe să îşi pună amprenta asupra dumneavoastră, iar în timp oboseala faţă de dumneavoastră va creşte”.

În finalul mesajului, Volodimir Zelenski propune o întâlnire față în față cu Vladimir Putin și consideră că doar liderii pot lua decizii majore în ceea ce privește încheierea războiului.

„Nu vă temeţi să alegeţi drumul ieşirii din acest război. Liderii sunt cei care rezolvă problemele-cheie. Aşa a fost întotdeauna şi aşa va fi mereu. Propun stabilirea unei date clare pentru o astfel de întâlnire”.

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volodimir zelenski
vladimir putin
razboi ucraina
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