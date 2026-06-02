Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Cel puțin opt morți și peste 70 de răniți. Patru copii, printre victime

Un atac rusesc important asupra Kievului s-a soldat cu cel puţin un mort şi câteva zeci de răniţi, au raportat marţi dimineaţă autorităţile ucrainene, citate de AFP, potrivit Agerpres.

Alte patru persoane au fost ucise în estul ţării, în atacuri care au lovit în special oraşele Dnipro şi Harkov.

„Un bărbat a fost ucis în atac”, a raportat inițial, pe Telegram, şeful administraţiei militare a Kievului, Timur Tkacenko, adăugând că „alţi 20 de locuitori” au fost răniţi.

„Inamicul atacă cu rachete balistice”, avertizase el anterior.

După explozii, locuitorii s-au grăbit spre adăposturi, încărcaţi cu saci şi pături, pe străzile Kievului, de unde s-a ridicat o coloană groasă de fum, au constatat jurnalişti ai AFP.

Numărul morților ajunge la opt

Jurnaliștii de la Kyiv Post scriu că bilanțul atacurilor din noaptea de luni spre marți a ajuns la opt morți și peste 70 de răniți. Printre victimele care și-au pierdut viața s-ar afla și patru copii.

În paralel, un atac rusesc asupra oraşului Dnipro, în estul Ucrainei, s-a soldat cu patru morţi şi cel puţin 16 răniţi, dintre care mai mulţi se află în stare gravă, a indicat şeful administraţiei militare regionale, Oleksandr Ganja.

De asemenea, 10 persoane au fost rănite la Harkov, inclusiv un copil, a scris pe Telegram primarul Igor Terehov. Oraşul a fost „atacat cu 15 drone şi două rachete”, a precizat el.

De partea rusă, un civil a fost ucis luni în regiunea Kursk, în apropierea frontierei, într-un atac ucrainean cu dronă, a indicat guvernatorul local Aleksandr Hinştein.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase vineri că Moscova pregăteşte „o nouă lovitură masivă” împotriva Ucrainei, în timp ce Rusia îi îndeamnă pe diplomaţii străini să părăsească Kievul.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei

Moscova, care bombardează Ucraina aproape în fiecare noapte, şi-a intensificat atacurile din timpul zilei în ultimele luni, ceea ce a provocat o ripostă din partea Kievului care, la rândul său, şi-a intensificat atacurile, în special cele pe distanţe lungi, împotriva Rusiei.

În mai, numărul de rachete ruseşti a fost unul dintre cele mai mari de la începutul conflictului: 211 în cursul lunii, inclusiv o rachetă balistică cu rază medie de acţiune Oreşnik, capabilă să transporte încărcături nucleare, utilizată pentru a treia oară de la începutul invaziei ruse în 2022.

Rusia a lansat, de asemenea, 8.150 de drone cu rază lungă împotriva Ucrainei în mai, cu 24% mai multe decât în aprilie, conform unei centralizări a datelor publicate zilnic.

Acest număr record de atacuri cu drone cu rază lungă împotriva Ucrainei a fost înregistrat în ciuda unui armistiţiu de trei zile începând cu 9 mai, care a dat pentru scurt timp speranţe privind o reluare a procesului de negociere pentru a pune capăt războiului.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc de încălcarea acestui armistiţiu anunţat de preşedintele american Donald Trump.

Rusia a lansat la jumătatea lunii mai unul dintre cele mai grave atacuri ale sale asupra capitalei ucrainene, când o rachetă a distrus o mare parte dintr-o clădire rezidenţială, făcând aproximativ 20 de morţi.

Kievul afirmă că a interceptat 91% din dronele şi rachetele ruseşti în luna mai.

Ucraina a dezvoltat un sistem pionier de apărare antiaeriană împotriva dronelor, dar rămâne dependentă de proviziile de la aliaţii occidentali pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete.

Oficialii ucraineni au avertizat în repetate rânduri că stocurile de muniţie pentru sistemele antirachetă sunt insuficiente.

Negocierile pentru a pune capăt ofensivei la scară largă asupra Ucrainei, care a făcut sute de mii de morţi şi milioane de refugiaţi în peste patru ani de conflict, sunt în impas.

