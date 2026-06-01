Cristian Mungiu aduce „FJORD” în fața publicului român. Când va putea fi văzut filmul

Cristian Mungiu: “În acest moment nu știm cu precizie cînd va putea fi organizată premiera în România a filmului FJORD. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, de programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan și Renate Reinsve să fie prezenți la premieră, de programul sălilor de cinema și de data lansării filmului în Statele Unite. Cel mai probabil premiera va fi cîndva între lunile octombrie și ianuarie. Pentru că mai este mult pînă atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte țări din Europa și pentru că a existat multă emoție în România generată de acest al doilea Palme d’Or, am vorbit cu sălile de cinematograf și am obținut înțelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu FJORD sub forma unei singure proiecții în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă.”

O singură proiecție în 90 de cinematografe din 52 de orașe

Pe 13 iunie, de la ora 19:00, FJORD se va vedea într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara, o avanpremieră care să bucure publicul român doritor de a vedea filmele acolo unde le este locul: în sala de cinema. Biletele pentru avanpremieră se pun în vânzare pe 2 iunie.

Proiecția unică pentru avanpremieră este realizată cu sprijinul Voodoo Films și Forum Film. Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanță, alăturându-se unor cineaști precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, frații Dardenne sau Michael Haneke.

FJORD s-a bucurat de o primire excelentă la premiera mondială de la Festivalul de Film de la Cannes,

atrăgând un număr impresionant de cronici internaționale pozitive și stârnind o adevărată furtună de

reacții pe internet.

„FJORD”, aclamat de criticii internaționali

VARIETY numea FJORD “o dramă socială ingenios construită”, SCREEN DAILY îl considera pe Cristian

Mungiu “unul dintre marii gânditori morali ai cinematografiei contemporane”, DEADLINE descria FJORD

drept “o dramă magistrală a vremurilor noastre polarizate”, iar INDIEWIRE afirma despre Cristian

Mungiu că “disecă necruțător capcanele reacționare ale globalizării.“

“Societățile noastre au devenit extrem de polarizate, generînd un tip de radicalizare care îi împarte pe oameni în grupuri rivale opuse, care se ignoră, se disprețuiesc și adesea ajung să se deteste reciproc. Suntem convinși că noi avem dreptate, în timp ce ceilalți sînt întotdeauna manipulați, radicalizați, naivi. Avem foarte puține îndoieli sau chiar deloc despre ceea ce credem”, declara Cristian Mungiu într-un interviu pentru presa franceză.

FJORD spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord

norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin

apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori.

Pe lângă Sebastian Stan și Renate Reinsve din rolurile principale, în film apar și actorii români Adrian

Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany și Ana Bodea.

FJORD este rezultatul unei colaborări colective, susținută de o coproducție amplă și o distribuție

internațională care funcționează unitar. Este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu și,

totodată, primul film „românesc” al actorului Sebastian Stan.

O producție internațională cu distribuție în peste 100 de teritorii

Turnat în principal în Norvegia, în primăvara lui 2025, filmul reunește actori vorbind engleză, norvegiană, suedeză și română.

FJORD a fost produs de o echipă internațională, având în componență pe Tudor Panduru ca director de

imagine (RMN, Malmkrog, The President’s Cake), scenografa Simona Pădurețu (Bacalaureat, Tatăl mută

munții, Jaful secolului), montorul Mircea Olteanu (După dealuri, Un pas în urma serafimilor, Cravata

galbenă), mixeurul Kristian Eidnes (Nymphomaniac, Antichrist), directorul de film Adrian Moroca

(Amintiri din Epoca de Aur, Boss, Subteran) și producătorul executiv Tudor Reu (RMN, Jaful Secolului, The Sisters Brothers).

FJORD este o coproducție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, prin Mobra Films,

Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Garagefilm International, Filmgate Films, Snowglobe și Aamu

Film Company, cu sprijinul Eurimages și MEDIA – Creative Europe, finanțat de Centrul Național al Cinematografiei, institutele de film din Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, Film i Väst, Vestnorsk, Mediefondet Zefyr, Nordisk Film & TV Fond, France 3 Cinéma, în parteneriat cu Televiziunea Română, NRK, DR și YLE, cu participarea Raiffeisen Bank, Cinema City, Catena, Aqua Carpatica, BCR, Apa Nova, Kaufland, Superbet, Boiron, Dentsu, Provident, Dr. Oetker, Ursus, Cris-Tim, PPC, Domeniile Sâmburești, ETI, Transavia, Borsec și Groupama.

FJORD a fost achiziționat încă înainte de filmare de distribuitori din peste 100 de teritorii din întreaga

lume, fiind reprezentat de agentul internațional de vânzări Goodfellas. În Statele Unite, filmul urmează să fie distribuit de Neon, compania care a reprezentat ultimele șase filme câștigătoare ale Palme d’Or și a obținut premii Oscar cu filmele Parasite (2020), Anatomy of a Fall (2024), Anora (2025) sau Sentimental Value (2026). Mai multe informații veți găsi pe conturile de Instagram și Facebook ale filmului: @fjordthefilm.