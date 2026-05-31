DCNews Stiri Politica ECR pentru migrația ilegală din UE. Georgiana Teodorescu: Statisticile sunt îngrozitoare / video
Data publicării: 31 Mai 2026

EXCLUSIV Politica ECR pentru migrația ilegală din UE. Georgiana Teodorescu: Statisticile sunt îngrozitoare / video
Autor: Ioan-Radu Gava

georgiana teodorescu ecr group
Georgiana Teodorescu, europarlamentar român, a vorbit despre politica „Return Home“ și strategia Grupului Conservatorilor și reformiștilor Europeni (ECR) pentru problema migrației ilegale din Europa.

În cadrul unui interviu cu Bogdan Chirieac, Georgiana Teodorescu a evidențiat cooperarea pe care Grupul ECR a avut-o cu Partidul Popular European în ceea ce privește politica migrației.

„Ce politică are ECR de așa-numita politică „Return Home“ (n.r. Întoarce Acasă) pentru migranții ilegali?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Politica de „Return Home“ nu se referă la întoarcerea cetățenilor europeni plecați la muncă în diaspora către țările din care provin, ci la politica privind migrația. Această politică a făcut parte și din Pactul pentru Azil și Migrație, dar acum în ultima perioadă am reușit să trecem la vot, la inițiativa ECR, și cu sprijinul PPE, câteva modificări în Comisia LIBE a Parlamentului European în ceea ce privește această politică.

Cetățenii cărora le expiră sau le sunt respinse cererile pentru azil, precum și cetățenii care se află ilegal în UE, fiindcă, din păcate, ne confruntăm și cu un val uriaș de migrație ilegală, să fie trimiși fie înapoi în țările lor, adică deportați, la propriu, sau să se găsească alte țări similare în care se pot duce, în care beneficiază de condiții de siguranță, dar în care pot vorbi aceeași limbă ca în țara lor, în care nu vor fi supuși abuzurilor. Se pot duce, de exemplu, în Egipt, o țară în care se pot integra mai ușor“, a explicat Georgiana Teodorescu.

Număr alarmant de infracțiuni asupra femeilor și copiilor. Georgiana Teodorescu (ECR): Statisticile sunt absolut îngrozitoare

Georgiana Teodorescu a evidențiat faptul că, din cauza migrației ilegale, în special din Africa, statisticile privind violența sexuală asupra femeilor și copiilor au crescut alarmant în Europa.

„Totodată, la pachet cu aceștia intră și toți cei care săvârșesc infracțiuni pe teritoriul UE. Din păcate, în Europa există un număr alarmant de infracțiuni de violență și infracțiuni sexuale asupra femeilor și minorilor, cu precădere. Noi, în România, nu le simțim atât de mult, fiindcă nu avem migrație ilegală atât de mare, dar în țările nordice este îngrozitor. Dacă vedeți statistici din Suedia, Franța și Italia, țări cu migrație ilegală din Africa, sunt îngrozitoare. Există zone în care Poliția nu intră deloc. Dacă ești acolo, ai o problemă și suni la 112, nu vine nimeni. Atunci s-a ajuns la acest consens în Parlamentul European că este momentul să prioritizăm siguranța cetățeanului european. Chiar țările mari din UE au ajuns în punctul în care sunt depășite și nu mai fac față.

Italia a venit și cu o strategie a doamnei Giorgia Meloni, Planul Mattei, de a investi în infrastructura din țările africane și de a crea locuri de muncă în Africa, astfel încât oamenii respectivi să stea acolo și să nu mai avem acest val de migrație ilegală.

Cel puțin în ceea ce privește infracțiunile de viol asupra minorilor și femeilor, statisticile sunt absolut îngrozitoare“, a conchis europarlamentarul român.

Articolul este finanțat (plătit) de Grupul ECR din Parlamentul European. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

