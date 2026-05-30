Primii roboți cu „abilități supraomenești”, în războiul din Ucraina. O companie apropiată de Donald Trump vrea să revoluționeze conflictele viitorului / foto în articol

Foundation Future Industries, o companie de robotică cu sediul în San Francisco și cu legături cu familia Trump, dezvoltă roboți umanoizi autonomi „cu dublă utilizare” atât pentru medii industriale grele, cât și pentru aplicații militare, potrivit CNBC.

Deși roboții sună ca ceva desprins dintr-un film science fiction de tip Terminator, ei se apropie de realitate, primele iterații fiind testate în Ucraina pentru o potențială utilizare în războiul împotriva Rusiei.

Esența misiunii companiei este convingerea că robotica umanoidă ar trebui folosită pentru a răspunde celor mai mari provocări ale umanității, mai degrabă decât pentru treburile casnice și rolurile de serviciu, a declarat pentru CNBC CEO-ul Fundației, Sankaet Pathak.

„Sunt convins că tehnologia atinge un nivel la care poate înlocui locuri de muncă periculoase pentru oameni și, dacă poți face asta, este cel mai mare bun pe care îl poți crea din toate aplicațiile roboticii”, a spus Pathak.

Startup-ul și-a stabilit obiective ambițioase, Pathak planificând să extindă producția la mii de unități în acest an și să înceapă testele în prima linie cu armata americană în următoarele 18 luni.

Planurile și legăturile tot mai mari ale firmei cu Washingtonul reprezintă încă un exemplu despre cum inteligența artificială și robotica încep să transforme războiul modern și să devină un punct central al securității naționale.

Din Silicon Valley în Ucraina

Pathak este cel mai bine cunoscut pentru conducerea anterioară a Synapse, o platformă fintech controversată care a intrat în faliment în 2024. La scurt timp după aceea, a fondat Foundation împreună cu Arjun Sethi, fost CEO al Tribe Capital și Mike LeBlanc, co-fondator al Cobalt Robotics.

Cea mai recentă inițiativă a lui Pathak a atras, de asemenea, o oarecare atenție după ce compania a sugerat că are legături strânse cu General Motors și ar putea primi investiții de la producătorul auto, afirmații pe care GM le-a respins ulterior.

Foundation avea să obțină în cele din urmă o recunoaștere globală mai mare la începutul acestui an, când a trimis două dintre unitățile sale Phantom MK-1 în Ucraina pentru o demonstrație pilot, marcând ceea ce compania a descris ca fiind prima desfășurare cunoscută de roboți umanoizi într-un teatru de luptă.

Testele în curs, susținute de guvernul SUA și efectuate împreună cu oficiali ucraineni, s-au concentrat pe logistică în zone periculoase.

Ucraina a fost un debut natural, deoarece conflictul său cu Rusia a devenit deja o platformă de testare majoră pentru robotică și inteligență artificială în luptă. Războiul, acum în al cincilea an, a văzut utilizarea roboților pentru a livra provizii către linia frontului și drone autonome și augmentate de inteligență artificială pentru atacuri de precizie și recunoaștere.

Potrivit lui Pathak, testarea MK-1 în Ucraina a dovedit deja potențialul robotului de a efectua colectări de provizii, care adesea expun soldații la pericol.

Limitările roboților MK-1

Însă, deși roboții MK-1 demonstrează utilitatea tehnologiei de bază, ei sunt departe de a fi super-soldați, transportând doar o sarcină utilă de aproximativ 20 kg și neavând impermeabilitate și o autonomie a bateriei suficientă pentru a fi implementați la scară largă.

Foundation își propune să trimită roboți noi și îmbunătățiți în Ucraina în acest an, sub forma Phantom 2, despre care Pathak spune că vor veni cu „abilități supraomenești” și vor dubla capacitatea de sarcină utilă a Phantom 1.

Ministerul Apărării din Ucraina a refuzat să comenteze pe această temă, în timp ce Departamentul Apărării din SUA nu a răspuns la o solicitare.

Foundation se așteaptă ca testele sale din Ucraina să informeze viitoarele colaborări cu armata americană. Start-up-ul a primit deja contracte de cercetare guvernamentale în valoare totală de 24 de milioane de dolari pentru teste de fezabilitate în inspecție, logistică și manipularea armelor în cadrul Armatei, Marinei și Forțelor Aeriene.

Pathak a declarat că conversațiile cu oficialii guvernamentali s-au mutat de la cercetare la modul de scalare a utilizării roboților. Directorul general își propune ca Foundation să implementeze tehnologia sa în cadrul armatei americane și, dacă este necesar, în prima linie a conflictelor în următoarele 12 până la 18 luni.

De remarcat este faptul că acest obiectiv va fi îndeplinit împreună cu Eric Trump, al doilea fiu al președintelui în exercițiu, care s-a alăturat recent companiei în calitate de consilier strategic principal - o mișcare care a atras atenția senatoarei democrate Elizabeth Warren, care a susținut că contractele guvernamentale ale firmei reprezintă „corupție la vedere”.

Un purtător de cuvânt al Foundation a declarat pentru CNBC că Eric Trump a fost investitor în firmă înainte de a prelua funcția de consilier, cele două părți având o viziune comună de a readuce producția în SUA.

Foundation s-a concentrat puternic pe alinierea sa cu interesele Washingtonului, subliniind importanța tehnologiei sale în competiția geopolitică mai amplă dintre SUA și China.

„Scopul este de a livra armatei americane „cei mai buni roboți pe care îi putem construi” - mai buni decât orice are China”, a spus Pathak.

În timp ce mai multe companii americane colaborează cu guvernul SUA pentru a implementa roboți autonomi pentru aplicații militare, Pentagonul nu a dezvăluit încă implementarea unui robot umanoid în astfel de scopuri.

China, care are o serie de companii de top din domeniul roboților umanoizi, a finanțat și susținut public inițiative pentru această tehnologie, axate în principal pe aplicații industriale și economice. Deși cercetătorii militari chinezi au publicat rapoarte despre potențialul roboților umanoizi în armată, amploarea testelor lor rămâne neclară.

Armata chineză a prezentat anterior iterații timpurii ale câinilor robotici alimentați de inteligență artificială pentru luptă, precum și soldați roboți umanoizi controlați prin mișcare.

Epoca războiului autonom

Susținătorii tehnologiei umanoide în domeniile militar și industrial susțin că roboții asemănători oamenilor sunt, în general, mai potriviți decât alte forme de robotică pentru a naviga pe șantierele de construcții din lumea reală, centrele logistice și zonele de război.

Kateryna Bondar, cercetător senior la Centrul Wadhwani de Inteligență Artificială de la CSIS, a declarat pentru CNBC că Roboții umanoizi ar putea oferi teoretic anumite avantaje pe câmpul de luptă datorită autonomiei și dexterității lor asemănătoare cu cea umană.

„Spațiile moderne de luptă urbană - unde există scări, scări suprapuse, subsoluri și coridoare înguste - au fost create pentru mișcarea umană, ceea ce ar putea oferi sistemelor umanoide un avantaj față de roboții pe șenile sau patrupezi în anumite scenarii”, a spus Bondar.

Totuși, rămân întrebări cu privire la complexitatea și costurile fabricării umanoizilor în comparație cu alte sisteme.

Pe măsură ce roboții umanoizi se îndreaptă spre câmpul de luptă, tehnologia a ridicat preocupări etice, în special în ceea ce privește utilizarea luării deciziilor autonome în luptă atunci când sunt în joc vieți omenești.

Deși majoritatea utilizărilor ca arme ale roboților Phantom vor păstra o oarecare confirmare umană în bucla decizională, Pathak a spus că roboții Foundation vor trebui să ia decizii complet autonome în anumite scenarii critice în timp.

Totuși, armata americană a arătat deja disponibilitatea de a adopta modele de inteligență artificială, tehnologia fiind folosită, se pare, pentru a informa atacurile și luarea deciziilor în conflictul său în curs cu Iranul.

Un obstacol mai mare pentru companii precum Foundation ar putea fi demonstrarea faptului că roboții lor asemănători oamenilor pot fi mai practici și mai rentabil pentru aplicații militare decât alte alternative de pe piață - lucru de care mulți experți se îndoiesc.

„A face roboții să arate ca oamenii este o provocare inginerească complexă și costisitoare, iar ceea ce Ucraina ne-a învățat este opusul - că avem nevoie de capacitatea de a ne adapta rapid și de a fabrica rapid și ieftin”, a declarat Melanie Sisson, cercetător senior în cadrul programului Brookings Foreign Policy.

Experții par să fie de acord că, indiferent de formă sau dimensiune, era roboților AI în război este aproape.

„Mă aștept ca roboții urmăriți, zburători și subacvatici să înlocuiască forțele umane”, a declarat Toby Walsh, cercetător șef la Institutul de AI al Universității din New South Wales.

Cu toate acestea, ar putea fi „science fiction să ne așteptăm la roboți umanoizi în stilul Terminator”, a spus el.