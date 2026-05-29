NATO confirmă că drona prăbuşită la Galaţi era rusească

Drona căzută în noaptea de joi spre vineri peste un bloc de locuinţe la Galaţi, în timpul unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, este de origine rusească, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), Martin O'Donnell, transmite Reuters.

Ministerul român al Apărării a precizat de asemenea că drona prăbuşită la Galaţi este una de tipul Geran-2, de provenienţă rusească.

Cu toate acestea, preşedintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării originea rusească a dronei şi a cerut că Rusia să investigheze resturile acesteia.

El a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spaţiul aerian al Finlandei, Poloniei şi al statelor baltice. "Prima reacţie (în aceste ţări n.red) a fost aceeaşi care este acum în România: Vin ruşii!", a comentat liderul de la Kremlin, vorbind în faţa presei la finalul unei vizite în Kazahstan.

Mai devreme, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, i-a avertizat pe liderii europeni că drone rătăcite vor continua să ajungă în ţările lor, despre care a afirmat că sunt toate sunt implicate direct în războiul cu Rusia, conform Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, în fața blocului din Galați, unde a căzut o dronă rusească. Din spatele său, se auzeau oameni strigând ”demisia”.

"În afară de apartamentul afectat, toată lumea poate reveni în apartamente. În apartamentul afectat, pagubele nu sunt majore, e o mică suprafață din plafon, e o chestiune de săptămâni până când se întorc (...) Pentru ceilalți, din câte am înțeles, nu e gaz și curent, altfel se pot întoarce în casele lor” a spus președintele. Întrebat cine trebuie să răspundă pentru această situație, a răspuns: ”De această situație este responsabilă Rusia. Mai departe vă va răspunde ministrul Apărării, e un proces în curs pe care statul român îl face pentru a se apăra, așa cum o fac toate statele din flancul estic”.

Despre cei răniți, a spus: ”Fiind treziți din somn, au călcat pe materialul încins. Nu e nimic grav”.

”Suntem cu toții în aceeași situație - vorbesc de țările europene, pentru că este un război, unul care a dezvoltat o tehnologie care nu exista înainte, nu există fabrici destinate acestui tip de echipament și atunci toată lumea, într-o viteză cât mai mare, încearcă să se actualizeze” a spus președintele, la Galați. ”Nu suntem singurii care ne confruntăm cu problema asta, este o problemă care preocupă atât NATO, cât și UE” a mai declarat Nicușor Dan, acuzând o ”lipsă de astfel de echipamente, pe tot continentul”. Întrebat dacă ar trebui cetățenii de la graniță, avertizați prin Ro-Alert, să se adăpostească în momentul în care le primesc pe telefon, Nicușor Dan a răspuns: ”Da, să se informeze în prealabil și să țină cont de mesaje”.

