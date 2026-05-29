DCNews Stiri Cristian Diaconescu dezvăluie discuții confidențiale din NATO privind forțele SUA: De la a retrage 4.000, până la a desfășura 5.000, în doar o săptămână / Video
Data publicării: 29 Mai 2026

EXCLUSIV Cristian Diaconescu dezvăluie discuții confidențiale din NATO privind forțele SUA: De la a retrage 4.000, până la a desfășura 5.000, în doar o săptămână / Video
Autor: Andrei Itu

Armata SUA, pusă în pericol de şeful Pentagonului, folosind aplicaţia Signal Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
Cristian Diaconescu a declarat, la DC News, că, în discuțiile din cadrul NATO, SUA analizează posibile retrageri și redesfășurări de trupe, în funcție de situații de conflict sau pace. El a subliniat și rolul diplomației și a dat exemplul Poloniei, unde deciziile privind trupele americane s-au schimbat rapid.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a fost întrebat de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la DCNews, în emisiunea ”Ce se întâmplă?” de unde s-au retras americanii, de unde se retrag în acest moment și ce urmează.

”Din ce se știe, până acum, a mai fost o reuniune la Bruxelles a statelor NATO, oarecum confidențială, în care trimisul special al lui Pete Hegseth, șeful Secretariatului american al Departamentului de Război al Statelor Unite, a avut o discuție despre acest subiect cu reprezentanții Alianței Nord-Atlantice, spunând că, deocamdată, elementele de retragere a Statelor Unite se referă la situații de conflict, dar acest lucru nu înseamnă că o redesfășurare privind forțele staționate, într-un moment încă a nu fi de criză, nu vor fi în egală măsură discutate”, a declarat Cristian Diaconescu.

Tipul de mobilizare într-o situație de conflict

”Într-o situație de conflict există deja decis un anume tip de mobilizare, de la 10 la 180 de zile, cu 100.000 de militari într-o primă acțiune, apoi 200.000, 500.000, astfel încât să se ajungă la 800.000 în 180 de zile, în desfășurarea conflictului. Aici, au subliniat americanii faptul că au în vedere o abținere de participare, în astfel de situații extrem de serioase. Doar în legătură cu forțele militare aeriene vor o reducere de o treime, în condiții de război, dar, repet, nu știm încă desfășurările în ceea ce privește cele 80.000 de trupe americane, în condițiile de pace”, a menționat Cristian Diaconescu.

Importanța diplomației: De la a retrage 4.000, până la a desfășura 5.000, în doar o săptămână

”Iată, însă, cât contează diplomația și, până la urmă, un anume tip de atitudine de cooperare, respectiv cum s-a oscilat de la retragerea a 4.000 de militari din Polonia, apoi la desfășurarea a 5.000 de militari într-o săptămână”, a punctat Cristian Diaconescu. 

”Ce s-a întâmplat? De la a retrage 4.000, până la a desfășura 5.000, cu 1.000 mai mult decât cei 4.000 care trebuia să îi retragă”, a intervenit Răzvan Dumitrescu.

”Exact, și asta într-o săptămână, numai prin diplomație a Poloniei, sigur argumentată de foarte multe elemente interne, politice, care, astăzi, la Washington contează”, a mai spus Cristian Diaconescu.

