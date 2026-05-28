2027 ar putea aduce un record global de temperatură din cauza El Nino
Data publicării: 28 Mai 2026

Autor: Viviana Marsaa

caldura canicula vreme calda temperaturi extreme Europa, afectată de un val de caniculă. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei
Experții avertizează că un nou record global de temperatură ar putea fi atins începând cu 2027, pe fondul revenirii fenomenului El Nino.

Experții în climatologie trag un semnal de alarmă privind o posibilă depășire a recordului global de temperatură începând cu anul 2027, pe fondul revenirii fenomenului El Nino, anticipată spre finalul acestui an. Informațiile sunt citate de The Guardian și se bazează pe analize recente ale specialiștilor din domeniu.

Organizația Meteorologică Mondială (ONU) avertizează, la rândul său, că în următorii cinci ani temperaturile medii globale ar putea rămâne la niveluri aproape de maxime istorice. În același timp, zonele arctice sunt așteptate să se încălzească într-un ritm mai accelerat decât alte regiuni ale planetei.

2027 ar putea deveni anul unui nou record global de temperatură

Potrivit raportului realizat de experți, revenirea fenomenului El Nino spre sfârșitul anului în curs ar putea crea condițiile pentru ca un nou record global de temperatură să fie atins chiar în 2027. Analizele indică o probabilitate crescută ca unul dintre anii intervalului următor să depășească valorile extreme deja înregistrate.

Specialiștii estimează că temperaturile medii anuale la nivel global vor fi cuprinse între 1,3 și 1,9 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustrială 1850–1900. În acest context, se consideră că în intervalul 2026–2030 va exista cel puțin un an în care recordul actual va fi depășit.

Cel mai cald an consemnat până acum este 2024, când temperaturile globale au depășit pentru prima dată pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial.

Rolul fenomenului El Nino

El Nino este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea temperaturilor de la suprafața oceanului în centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial. Acesta apare, în general, o dată la doi până la șapte ani și are o durată medie de nouă până la douăsprezece luni.

Revenirea acestui fenomen este considerată un factor important în creșterea temperaturilor globale prognozate pentru următorii ani, inclusiv pentru scenariul unui posibil record în 2027.

Șeful departamentului ONU pentru schimbările climatice, Simon Stiell, a atras atenția asupra impactului tot mai sever al crizei climatice.

„Cel mai recent val de căldură din Europa ne reamintește în mod brutal de impactul tot mai grav al crizei climatice, atât din punct de vedere uman, cât și economic. Multe alte regiuni ale lumii sunt, de asemenea, grav afectate, cum ar fi India și alte părți ale Asiei”, spune el, potrivit sursei citate.

Acesta a mai subliniat că „protejarea vieților omenești, a întreprinderilor și a economiilor împotriva căldurii extreme și a multor alte costuri în creștere ale schimbărilor climatice reprezintă o prioritate pentru fiecare națiune. Acest demers începe prin renunțarea mult mai rapidă la dependența de combustibilii fosili”, adăugând că energia curată este deja mai ieftină și mai rapid de implementat decât sursele tradiționale.

Impactul deja vizibil al valului de căldură

În prezent, valurile de căldură afectează mai multe state europene, determinând autoritățile să emită avertizări sanitare și să introducă restricții privind activitățile desfășurate în aer liber, în special în orele de vârf ale zilei.

În acest context, experții consideră că evoluția climatică din următorii ani, combinată cu efectele El Niño, ar putea duce la depășirea unor noi recorduri globale de temperatură.

x close