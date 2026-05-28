€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Magistrații reacționează dur la legea salarizării propusă de "guvernul demis": Un atac la independența justiției
Data publicării: 28 Mai 2026

Magistrații reacționează dur la legea salarizării propusă de "guvernul demis": Un atac la independența justiției
Autor: Tiberiu Vasile

pensiile magistratilor Sursa foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Mai multe asociații ale magistraților din România critică dur proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe care îl consideră o ingerință în independența justiției.

Mai multe asociații profesionale ale magistraților din România reacționează public față de legea salarizării pe care o consideră o ingerință directă în statutul constituțional al justiției și în principiul independenței acesteia. În viziunea comună a organizațiilor semnatare, măsurile propuse depășesc sfera tehnică a salarizării și ridică probleme serioase de principiu, legate de separația puterilor în stat și de respectarea autorității judecătorești.

În acest context, asociațiile transmit un punct de vedere comun ferm, prin care își exprimă opoziția față de proiect și atrag atenția asupra efectelor pe care le-ar putea avea asupra funcționării și statutului sistemului judiciar. În continuare este redat comunicatul integral al Asociației Magistraților din România (AMR), Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR), Asociației Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociației Procurorilor din România (APR).

"Considerăm că este inadmisibil și profund periculos..."

"Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) şi Asociația Procurorilor din România (APR) condamnă ferm atacurile sistematice îndreptate împotriva autorității judecătorești, în cadrul cărora se înscrie și proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prezentat de Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, din cadrul guvernului demis, condus de Ilie Bolojan, proiect ce reprezintă un atac direct asupra independenței justiției și asupra ordinii constituționale.

Independența justiției nu este un privilegiu al judecătorilor, ci o garanție esențială a cetățeanului într-un stat de drept. Orice tentativă de subordonare a justiției faţă de interesul politic afectează direct drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Considerăm inadmisibil și profund periculos pentru statul de drept faptul că un guvern demis prin moțiune de cenzură își arogă competența de a modifica statutul constituțional al judecătorului și arhitectura unei puteri a statului. Eludarea limitelor constituționale ce se impun a fi aplicate unui guvern lipsit de legitimitate parlamentară constituie un precedent extrem de grav care relativizează însăși forța obligatorie a Constituției.

La fel de gravă este fundamentarea proiectului de lege pe ideea că executivul poate lipsi de efecte hotărâri judecătorești definitive care nu îi convin. O asemenea practică este incompatibilă cu principiul separației puterilor și transformă autoritatea judecătorească într-o structură tolerată doar atât timp cât validează interesele politice ale executivului.

În mod deliberat, proiectul degradează statutul constituțional al magistraţilor și îl apropie de cel al funcționarilor publici, transformând justiția – putere distinctă în stat – într-o simplă funcțiune administrativă aflată sub controlul executivului. Această concepție reproduce logica regimului comunist, în care justiția nu era independentă, ci subordonată puterii politice și utilizată ca instrument al statului.

În paralel, este alimentată o campanie publică de culpabilizare a judecătorilor prin prezentarea denaturată a situației privind obligațiile financiare ale statului. Problemele existente sunt consecința directă a incoerenței legislative și a refuzului repetat al autorităților de a respecta hotărâri judecătorești definitive, nu efectul existenței unui statut constituțional al magistratului.

Prin Declaraţia adoptată la Reuniunea de la Baku (octombrie 2025), Asociaţia Europeană a Judecătorilor a cerut, în mod clar, tuturor autorităţilor române competente, să își îndeplinească propriile responsabilități și să pună capăt atacurilor și campaniilor împotriva judecătorilor, respectiv să implice sistemul judiciar în dezbaterile și elaborarea legislației privind statutul judecătorilor și funcționarea sistemului judiciar. De asemenea, prin Declaraţie publică (august 2025), MEDEL ((Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) a condamnat campania de denigrare a sistemului judiciar din România, relansată în iulie 2025 de partidele aflate la guvernare, avertizând că acest climat de ostilitate politică, condus de înalți funcționari, nu numai că amenință independența justiției, dar erodează și încrederea publicului în sistemul judiciar și în legitimitatea acestuia, care este o componentă esențială a statului de drept.

În pofida acestor solicitări ferme, campania defăimătoare nu a încetat, ci, dimpotrivă, i s-au dat noi dimensiuni. Sub pretextul eliminării unor inechități, proiectul de lege creează noi discriminări și situații absurde, inclusiv diminuarea drepturilor salariale în cazul promovării ori al dobândirii unei vechimi superioare, cu încălcarea unor drepturi legal dobândite.

Asociațiile profesionale ale judecătorilor avertizează că slăbirea deliberată a independenței justiției reprezintă un atac direct asupra statului de drept și asupra ordinii constituționale democratice. Vom utiliza toate mijloacele legale și constituționale pentru apărarea independenței justiției și a dreptului cetățeanului la un proces echitabil", se găsește în comunicatul magistraților.

CITEȘTE ȘI: Legea salarizării provoacă proteste în lanț. Avertismentul Elenei Cristian: Risc de grevă generală și blocaj instituțional

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
ilie bolojan
magistrati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Noi acuzații contra lui Andrew Tate. Procurorii DIICOT extind ancheta după ce ar fi incitat pe rețelele sociale
Publicat acum 9 minute
Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Publicat acum 59 minute
Germania și Spania se opun eliminării Huawei din rețeaua de telecomunicații a Uniunii Europene
Publicat acum 1 ora si 8 minute
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar aprobarea finală e la Donald Trump (Axios)
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, la Interviurile DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 11 ore si 34 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 8 minute
Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close