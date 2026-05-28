Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Creștere accentuată a prețurilor în lunile următoare. INS: Cele mai mari scumpiri, în comerţul cu amănuntul şi construcţii
Data publicării: 28 Mai 2026

Creștere accentuată a prețurilor în lunile următoare. INS: Cele mai mari scumpiri, în comerţul cu amănuntul şi construcţii
Autor: Ioan-Radu Gava

bani Bani/lei/ foto arhivă
Institutul Național de Statistică informează că managerii anticipează o creştere accentuată a preţurilor în comerţul cu amănuntul şi în construcţii, în următoarele trei luni.

Managerii din construcţii şi industria prelucrătoare estimează o creştere moderată a activităţii, în următoarele trei luni, în timp ce în sectoarele comerţ cu amănuntul şi construcţii se preconizează o creştere accentuată a preţurilor, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfăşurate în luna mai indică, pentru următoarele trei luni, o creştere moderată a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%, scrie Agerpres.

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de -5%. În acelaşi timp, preţurile produselor industriale sunt aşteptate să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +35%.

Creșterea prețurilor în construcții

În domeniul construcţiilor, estimările managerilor arată o tendinţă de creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +15%), în timp ce la numărul de salariaţi se preconizează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de +3%.

De asemenea, în acelaşi sector de activitate, se aşteaptă ca preţurile lucrărilor să înregistreze dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Ancheta conjuncturală a INS relevă faptul că, în comerţul cu amănuntul, managerii estimează, pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 0%, iar în ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +6%).

Totodată, majorări de preţuri în acest domeniu sunt estimate de către 57% dintre respondenţi, scăderi de doar 5%, soldul conjunctural de +51% indicând o creştere accentuată.

Pe zona de servicii, managerii anticipează o relativă stabilitate a cererii, pentru perioada mai - iulie 2026, cu un sold conjunctural de -1%.

La capitolul numărului de salariaţi, pe baza datelor centralizate, se estimează o relativă stabilitate (sold conjunctural -3%), iar preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +29%.

