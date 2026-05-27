SUA și Marea Britanie intră în conflict cu Franța pe tema siguranței online a copiilor, la reuniunea G7

Franța se află în dezacord cu Statele Unite și Regatul Unit în ceea ce privește cât de ferme ar trebui să fie angajamentele guvernelor G7 privind protejarea copiilor pe internet. Patru persoane implicate în discuții au declarat pentru POLITICO că negocierile sunt accelerate pentru a ajunge la o poziție comună pe tema tehnologiei, toate vorbind sub protecția anonimatului.

Miniștrii digitalizării din G7 se vor întâlni vineri la Paris, unde încearcă să contureze o declarație comună care să reflecte o linie unitară a celor șapte state pe teme de politică tehnologică. În aprilie, Franța a transmis că vrea să folosească președinția G7 pentru a crea un „cadru comun de protecție” pentru copii în mediul online.

Un oficial francez susține însă că Statele Unite și Regatul Unit încearcă să reducă nivelul angajamentelor din document în privința siguranței online și a protecției minorilor, folosind termenul „water down” (nr. 'dilua') pentru aceste modificări.

Trei reprezentanți ai industriei implicați în discuții au confirmat existența unor divergențe clare pe tema protecției copiilor în mediul digital. Unul dintre ei a afirmat că problema principală ar fi „rigiditatea” Franței.

Cum s-a ajuns la blocaj în negocierile G7

Potrivit acelorași surse, discuțiile au fost extinse de la săptămâna trecută până în zilele de marți și miercuri, semn că statele implicate nu reușesc să ajungă rapid la un compromis.

Un purtător de cuvânt al Ministerului francez pentru digitalizare a încercat să tempereze tensiunile, afirmând: „Nu sunt tensiuni, ci mai degrabă discuții care vor continua până în ultimul moment. Vom publica un document și avem președinția până în decembrie, așa că dacă nu ajungem suficient de departe astăzi, vom avansa mâine și și mai mult poimâine.”

În paralel, un oficial de la Casa Albă a transmis că administrația Trump consideră că platformele tehnologice trebuie să ia măsuri pentru protejarea copiilor, dar și să ofere părinților instrumente de control asupra experiențelor online ale acestora.

Pozițiile în dosarul siguranței online

Departamentul pentru Știință, Inovație și Tehnologie din Regatul Unit nu a dorit să comenteze când a fost contactat de POLITICO.

Franța, în schimb, a accelerat în ultimii ani legislația privind protecția minorilor în mediul digital. În ianuarie a fost introdus un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, măsură pe care Parisul vrea să o aplice din septembrie.

Regatul Unit lucrează în prezent la o consultare guvernamentală privind îmbunătățirea siguranței copiilor online, care include și posibilitatea unei interdicții pentru rețelele sociale sub vârsta de 16 ani.

Deși diferențele de poziție rămân, diplomații implicați în negocieri spun că textul final al declarației G7 este încă în lucru, iar discuțiile vor continua până în ultimul moment înainte de reuniunea de la Paris, conform Politico.

