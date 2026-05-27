DCNews Tehnologie Cea mai mare parte din dezinformarea de pe TikTok vine doar de pe 10 conturi, arată un ONG
Data publicării: 27 Mai 2026

Cea mai mare parte din dezinformarea de pe TikTok vine doar de pe 10 conturi, arată un ONG
Autor: Florin Răvdan

fake news pexels-joshuamiranda-3989901 fake news / sursa foto: pexels-joshuamiranda
Trei sferturi din dezinformarea totală de pe reţeaua de socializare TikTok vine de pe doar 10 conturi. Iată despre cine e vorba.

Andreea Nistor, cofondator România Imună, a prezentat un raport privind dezinformarea în cadrul "Summitului European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării din cadrul inițiativei România Imună". Conform acesteia, au fost analizate 25.000 de postări în trei luni pentru a se descoperi de unde vine şi cum se poate cataloga dezinformarea de pe reţelele sociale. 

"Cel mai adesea, ştirile manipulatoare sau informaţiile care devin cele mai virale ajung în punctul acesta datorită coordonării dintre reţelele sociale. Timp de 3 luni, în perioada martie-mai, am analizat o medie de 25.000 de postări, corelate cu 1500 de conturi. Tipul de conturi pe care noi am ales să le analizăm sunt de trei categorii. 

Pe de o parte, ne-am uitat la vectorii care răspândesc cel mai des dezinformarea în România. În egală măsură, ne-am propus să analizăm influenceri de toate tipurile. Şi în al treilea rând, surse oficiale. Prin surse oficiale, noi înţelegem media, dar şi autorităţi, Guvern, Parlament, primari de municipii. 

Prima concluzie că manipularea în România a atins o anvergură colosală, deşi noi nu mai suntem în an electoral. Unul din şase influenceri şi una din opt surse oficiale răspândesc continuu dezinformări în spaţiul oficial. 

A doua noastră concluzie a fost că dacă un român deschide TikTok şi vizualizează 50 de postări, are o şansă de sub 4% să întâlnească o informaţie autentică, din partea unei surse oficiale. În egală măsură, putem vedea că, de câte ori, oficialităţile şi canalele media aleg să comunice, nivelul lor mediu de reacţie este mult mai mare decât al dezinformatorilor. Deci avem nevoie de mai multe autorităţi, surse oficiale, posturi de media, care să intre pe reţele sociale unde românii îşi petrec mare parte din zi. 

O altă concluzie este că dacă ne uităm la cele mai performante postări, cele care devin cele mai virale, putem constata că 20% sunt atacuri coordonate. Le numim aşa pentru că, dacă ele nu ar fi orchestrate, nu ar avea mesaje clonate între diverse reţele sociale, nu s-ar baza pe o succesiunea de reţele sociale pentru a obţine viralizarea, nu s-ar bucura de succes. Cum funcţionează? Apare o informaţie injectată în sistem care este polarizată identic de mai multe conturi. Este preluată de influenceri, ajunge să fie legitimată de surse oficiale şi ajunge în cele din urmă în presa mainstream", a declarat Andreea Nistor.

76% din dezinformarea de pe TikTok vine din doar 10 conturi

"Nu ştiu dacă ne dăm seama care este costul pentru partea economică. Nu doar democraţia noastră este expusă dezinformărilor, ci şi companiile. Tehnologiile digitale pe care le folosim reuşesc să izoleze orice tip de naraţiune, indiferent despre ce entitate ar fi vorba. Astfel, noi am putut constata că aceste companii, româneşti şi străine, sunt ţinta dezinformărilor. Ce este şi mai îngrijorător este că dacă ne uităm la numărul mediu de reacţie pe care îl primesc posturile legate de atacuri legate la adresa companiilor, ele sunt cele mai mari, prin comparaţie cu atacuri la adresa instituţiilor, NATO sau SUA. Sunt afirmaţii multe vehiculate, de la extracţia resurselor, privatizare, etc. 

Începem să avem şi veşti bune. Prima este că deşi pare că vorbim de zeci de mii de postări, toate dezinformările care apar în reţelele sociale din România, în perioada analizată de noi, se pot subsuma în doar 7 categorii. 

Prima este anti-occidentalism şi suveranitate. A doua este anularea alegerilor şi lovitură de stat. A treia este legată de ameninţarea identităţii noastre creştine. A patra este legată de războiul din Ucraina şi sprijinul oferit de România. A cincea este despre conspiraţii, a şasea este împotriva apartanenţei la UE, iar a şaptea, apărută de câteva săptămâni, este legată de criza fiscală şi falimentul orchestrat. 

Dacă înţelegem foarte bine narativele majore, munca noastră pentru combaterea lor nu mai este atât de complicată. Am analizat şi limbajul postărilor. Cele mai vehemente sunt legate de ameninţare şi frică, control şi dominare şi acuzaţii criminale. Putem constata că CCR este, din păcate, instituţia cel mai des atacată din România. Vestea cea mai bună este că, dacă ne uităm la ce se întâmplă pe TikTok, 76% din toată dezinformarea care are loc acolo este generată de doar 10 conturi. Sau, altfel spus, 89% din toată dezinformarea este generată de doar 20 de conturi. Ele diferă de la o zi la alta, le putem vedea zilnic, ne uităm zilnic la asta. Ei pot fi vedete de televiziune, entităţi plătite de Kremlin, actori publici şi surse parlamentare sau cetăţeni. Important e să avem capacitatea să îi identificăm şi să reuşim să răspundem atacurilor lor", a mai spus Andreea Nistor. 

Ştirile virale, ştiute cu până la 48 de ore înainte

"Cel mai important este să monitorizăm ştirile cu potenţial de viralizare, să le verificăm înainte să se răspândească şi să reuşim să contracarăm manipulările. Asta se întâmplă în câteva ore. Tehnologia noastră ne permite să aflăm de ştirile care urmează să devină virale cu 12 sau chiar 48 de ore înainte ca ele să ajungă în presa main-stream. Un alt lucru este să creăm campanii digitale de imunizare pentru cetăţeni", a completat cofondatoarea România Imună. 

stiri false
tiktok
andreea nistor
influenceri
Comentarii (1)

dario   •   27 Mai 2026   •   11:49

erau cumva cela 10 conturi tiktok care prin 2022 il dadeau pe Putin in fiecare zi mort si inlocuit cu sosia sa sau ca era in stadiu terminal si mai avea maxim de trait vreo 30 de zile? ongisto, cheltuieste mai cu folos banii primiti de la batrane vadane sufletiste

