Ucraina introduce roboți tereștri pe front. Mii de operațiuni militare lunar se fac cu roboți, iar această realitate definește tot mai clar modul în care se duce războiul astăzi. Pe câmpul de luptă, nu mai sunt doar soldați, tancuri sau artilerie grea. Apar tot mai des vehicule fără echipaj, controlate de la distanță, care schimbă regulile jocului.

Conflictul a evoluat rapid într-o confruntare tehnologică. Atât armata ucraineană, cât și cea rusă, folosesc din ce în ce mai mult drone terestre, cunoscute drept UGV-uri, pentru misiuni variate, de la atacuri precise până la transport logistic sau evacuarea răniților.

„Așa arată războiul modern. Armatele din toată lumea vor trebui să se robotizeze”, a declarat Pavlov, un locotenent din armata ucraineană.

Tot mai multe operațiuni sunt realizate cu drone mai ieftine

În locul echipamentelor clasice, scumpe și greu de înlocuit, tot mai multe operațiuni sunt realizate cu drone mai ieftine, uneori de unică folosință, dar extrem de eficiente. Acestea sunt capabile să lovească precis și să reducă riscurile pentru soldați.

Datele arată clar amploarea fenomenului: doar în luna ianuarie, armata ucraineană a desfășurat aproximativ 7.000 de misiuni cu vehicule terestre fără pilot. Ritmul a crescut puternic față de anul 2024, iar utilizarea acestor sisteme continuă să se extindă.

În paralel, experiența acumulată de Ucraina în domeniul dronelor a început să fie exportată. După izbucnirea conflictului din Iran, președintele Volodimir Zelenski a semnat acorduri cu Arabia Saudită pentru furnizarea de drone interceptoare, menite să contracareze atacurile cu drone Shahed.

Roboții preiau logistica și ajung în prima linie

Pe teren, impactul este deja masiv. Aproximativ 90% din operațiunile logistice ale armatei ucrainene sunt realizate cu ajutorul acestor vehicule. Transportă hrană, muniție sau materiale de construcție pentru fortificații, în zone unde deplasarea umană ar fi extrem de periculoasă.

„Este foarte greu să te miști din cauza dronelor FPV ale inamicului. Așa că folosim roboți”, a spus Pavlov.

Dar rolul lor nu se oprește la logistică. UGV-urile sunt echipate cu mitraliere sau lansatoare de grenade și pot executa misiuni de luptă, reducând expunerea infanteriei. Practic, în anumite situații, înlocuiesc soldații din prima linie.

Un exemplu concret este robotul „DevDroid TW 12,7”, care a reușit să mențină o poziție defensivă timp de 45 de zile - o performanță dificil de atins chiar și pentru unități umane în condiții similare.

Frontul, tot mai apropiat de scenariile SF

Schimbarea este resimțită direct de cei aflați pe teren. Imaginea clasică a războiului dispare treptat, fiind înlocuită de un peisaj dominat de tehnologie.

„Nu e ca în Războiul Stelelor, unde vedem multe lasere. Linia frontului arată acum ca în filmul Terminator. Când te trezești cu un robot terestru că se apropie de poziția ta, nu prea mai ce să faci”, a spus „Bambi”, un operator de drone ucrainean. Dacă împuști o persoană în piept, nu va mai trage în tine. Dacă tragi însă într-un robot, el nu va simți durerea. În schimb, e un tip acolo, undeva, care te vede cu ajutorul camerei video și care o să înceapă să tragă în tine”.

Astfel de vehicule sunt greu de detectat, au dimensiuni reduse și pot funcționa până la opt ore fără întrerupere. În plus, pot evacua până la trei răniți din zone periculoase, acolo unde intervenția umană ar fi aproape imposibilă.

„Mă simțeam ca un om al peșterilor care se uita la tehnologie extraterestră”

Impactul psihologic este la fel de puternic. Militarii descriu întâlnirea cu aceste sisteme ca fiind greu de înțeles, chiar și pentru cei obișnuiți cu tehnologia.

„Un astfel de vehicul a ajuns până la intrarea în adăpostul nostru”, își amintește Bambi, care relatează un episod petrecut în decembrie 2025. „Mă simțeam ca un om al peșterilor care se uita la tehnologie extraterstră. Nu-mi puteam imagina așa ceva în urmă cu do ani”.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, confirmă schimbarea rapidă: „până acum 6 luni, evacuarea răniților cu ajutorul roboților era ceva sporadic. Acum, acești roboți efectuează deja misiuni de rutină în zone pline de risc, unde transportă muniții și evacuează răniții.

De cealaltă parte, Rusia dezvoltă propriile variante. Un exemplu este vehiculul electric „Curierul”, capabil să transporte până la 250 de kilograme pentru trupele din prima linie și să fie utilizat inclusiv în operațiuni de război electronic.

În acest context, conflictul din Ucraina nu mai este doar o confruntare militară clasică, ci o competiție accelerată între tehnologii, conform The Guardian.

