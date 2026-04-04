Armata Română, prinsă nepregătită? Bogdan Chirieac dă cărțile pe față: iluzia soldaților români din Irak

Starea Armatei Române este criticată dur în contextul unor ani întregi de decizii controversate privind achizițiile militare, influențate de factorul politic prin intermediul ROMTEHNICA. Miliarde de euro ar fi fost cheltuite ineficient, în timp ce structurile de apărare nu sunt adaptate noilor tipuri de conflict, dominate de drone ieftine și tehnologie bazată pe inteligență artificială, capabile să contracareze echipamente militare clasice mult mai costisitoare. Situațiile recente au evidențiat aceste vulnerabilități: la pătrunderea unor drone rătăcite pe teritoriul României, Armata a ridicat avioane F-16, generând costuri de sute de mii de euro pentru simple misiuni de escortă, fără intervenții directe. În același timp, România nu dispune de sisteme moderne anti-dronă sau antirachetă, iar scutul de la Deveselu, operat de armata americană, este destinat exclusiv rachetelor balistice de mari dimensiuni. Potrivit evaluărilor, țara nu are capacitatea de a răspunde unui atac complex cu roiuri de drone, similar celor din Ucraina sau Orient.

În plan strategic, șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a fost criticat pentru declarații publice privind pregătirea populației pentru război și pentru accentul pus pe programe costisitoare de tehnică militară grea, precum tancuri și vehicule de luptă, în ciuda schimbării naturii conflictelor moderne. În acest context, Guvernul condus de Ilie Bolojan a inițiat un parteneriat cu compania germană Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi în România și pentru dotarea armatei, un proiect estimat la aproximativ 8 miliarde de euro. Totuși, rămân incertitudini privind adaptarea reală a capacităților militare la noile cerințe ale războiului tehnologic. Subiectul a fost analizat de Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, în emisiunea „Cutia Neagră”, moderată de Silviu Mânăstire.

Tancul, distrus de o rachetă ieftină, ghidată de AI

"Problema fundamentală a Armatei Române este că ea nu are un plan modern de apărare. Am văzut eșecul monstruos al Federației Ruse în Ucraina, cu brigăzile de tancuri. Ei sunt cei mai dotați și mai pregătiți la brigăzile de tancuri, dar cu tancurile nu mai reușești nimic. Tancul nu mai poate fi folosit pe câmpul modern de luptă. Este distrus de racheta Javelin, faimoasa rachetă americană trasă de pe umăr de militar, care se ghidează cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Mai simplu: un tanc care valorează multe zeci de milioane de euro e distrus cu o rachetă de câteva zeci de mii de dolari.

S-a schimbat pe câmpul de luptă, vedem cu toții- mai auzim, mai citim, e vorba de armata modernă, de dronă. România nu are, în acest moment, un program. Știați că blindatele și artileria în Armata Română nu comunică radio? Nu au capacitate. Nu vorbesc cu nimic! Este groaznic!

Armata Română, ca restul administrației românești

Noi avem impresia, grație militarilor români care au luptat cu foarte mult curaj în Irak și-n Afganistan, fiind primiți și-n NATO, că situația este mult mai bună decât este. Armata Română nu arată în niciun fel mai bine decât restul administrației din România, din păcate. Du-te către Marea Britanie, că e tot în NATO, du-te către Israel cu care ai relații speciale, să-ți facă ei un plan de acțiune pentru Armata Română. Puteam să mergem și la americani, doar că ei știu să facă armată performantă din foarte mulți bani și foarte multe resurse, ceea ce noi nu avem” a spus Bogdan Chirieac, la RomâniaTV.

”Problema e că nu ai un plan pentru România. Să zicem că scoți gaze din Marea Neagră. Ai vreo protecție pentru sondele de gaz din Marea Neagră? Zero! Îți trebuie protecție antiaeriana și antinavală. Există în lume drone navale menite să depisteze și să elimine pericolele. Poate veni o mină, de genul celor pe care le-au folosit ucrainenii în mare, și-ți sare sonda în aer! Noi ne bazăm acum pe faptul că OMV-ul are și acționariat rus și nu-și aruncă rușii singuri banii în aer. Corvetele, fregatele, pe care trebuia să le ai până acum, și pe care nu le-ai mai făcut, trebuiau să-ți patruleze apele teritoriale și zona economică exclusivă din Marea Neagră. Pur și simplu nu le ai", a conchis Bogdan Chirieac.

