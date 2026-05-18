Luni, 18 mai 2026, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, este invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Temele de dezbatere vor fi:

Psihologia examenelor. Provocări și dificultăți

Examenele și presiunea pusă pe elevi

Atitudinea părinților față de copii și examene

Sub imperiul lui "TREBUIE"! Între ambiția părinților și posibilitățile copilului

Elevi copleșiti de teme, meditații, cursuri, concursuri, examene

Dorința de succes, frica de eșec

Riscul burnout-ului. Cum poate fi evitat?

Ce se întâmplă în cazul unui eșec?

Psihologia învățării. Abordarea rațională a pregătirii și a examenelor

Strategii de parenting. Susținerea copiilor de către părinți

Cultivarea încrederii în sine la elevi. Modalități de motivare

Mijloace de învățare eficientă

Școală, teme, studiu, timp liber, joacă, relaxare. Care e formula corectă?

Nevoia de consiliere și orientare în procesul educațional

Starea de bine în educație

Colaborarea familiei cu școala

Educația, tehnologia și riscurile adicției digitale

