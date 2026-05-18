DCNews Stiri Mijloace de învățare eficientă, psihologia examenelor. Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, la DC Edu - VIDEO
Data publicării: 18 Mai 2026

EXCLUSIV Mijloace de învățare eficientă, psihologia examenelor. Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, la DC Edu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu elevi Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară vine la DC Edu. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, este invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan, la emisiunea DC Edu.

Luni, 18 mai 2026, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, este invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Temele de dezbatere vor fi:

  • Psihologia examenelor. Provocări și dificultăți
  • Examenele și presiunea pusă pe elevi
  • Atitudinea părinților față de copii și examene
  • Sub imperiul lui "TREBUIE"! Între ambiția părinților și posibilitățile copilului
  • Elevi copleșiti de teme, meditații, cursuri, concursuri, examene
  • Dorința de succes, frica de eșec
  • Riscul burnout-ului. Cum poate fi evitat?
  • Ce se întâmplă în cazul unui eșec?
  • Psihologia învățării. Abordarea rațională a pregătirii și a examenelor
  • Strategii de parenting. Susținerea copiilor de către părinți
  • Cultivarea încrederii în sine la elevi. Modalități de motivare
  • Mijloace de învățare eficientă
  • Școală, teme, studiu, timp liber, joacă, relaxare. Care e formula corectă?
  • Nevoia de consiliere și orientare în procesul educațional
  • Starea de bine în educație
  • Colaborarea familiei cu școala
  • Educația, tehnologia și riscurile adicției digitale

Rămâneți cu noi pe DC News, luni, 18 mai, de la ora 20.00, unde prof. univ. dr. Sorin Ivan vă așteaptă, alături de prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară.

