€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
Ce se întâmplă cu agricultura României în 2026. Ministrul Florin Barbu răspunde la DC News / video
Data actualizării: 20:15 23 Mar 2026 | Data publicării: 19:25 23 Mar 2026

EXCLUSIV Ce se întâmplă cu agricultura României în 2026. Ministrul Florin Barbu răspunde la DC News / video
Autor: Anca Murgoci

florin-barbu2_63744800 Florin Barbu Foto: Crișan Andreescu

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vine la DC News și DC News TV.

Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești. Unde și ce presupune acest lucru? Care sunt măsurile urgente pe care le ia Ministerul Agriculturii pentru o relație corectă producător-retail?

Acordul Mercosur este un risc real pentru România? Este securitatea alimentară în pericol? Care sunt perspectivele investițiilor din agricultură pentru 2026? Ce-i așteaptă pe fermieri? 

Cum ne afectează conflictul din Iran?

Aflăm totul marți, 24 martie, pe DC News și DC News TV de la Florin Barbu, într-un interviu cu Bogdan Chirieac, difuzat pe Facebook și Youtube. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin barbu
ministrul agriculturii
fermieri
agricultura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
De ce Elijah Wood nu acceptă un alt Frodo în "Stăpânul Inelelor". Actorul a spus clar ce își dorește
Publicat acum 31 minute
Nou atac al Rusiei la granița României. Avioane F-16, ridicate de MApN / Alertă în Tulcea
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Criza carburanților: La cât urmează să limiteze Guvernul adaosul comercial / Proiect de OUG
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Demisie surpriză: Johannes Hahn se retrage din rolul de trimis special al UE pentru Cipru
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu au putut beneficia de averea artistului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 7 minute
PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Publicat acum 9 ore si 37 minute
Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Publicat acum 7 ore si 44 minute
Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump
Publicat acum 10 ore si 17 minute
Deces în politică: A murit fostul premier al Franței
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close