DCNews Stiri Reportaj DCNewsTV: Laborator pentru aplicații IoT & Industrial IoT din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, modernizat de PPC Renewables România
Data actualizării: 17:39 18 Mar 2026 | Data publicării: 17:33 18 Mar 2026

EXCLUSIV Reportaj DCNewsTV: Laborator pentru aplicații IoT & Industrial IoT din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, modernizat de PPC Renewables România
Autor: Editor Team

PPC Renewables România a modernizat și echipat complet laboratorul dedicat materiilor hardware pentru aplicații IoT & Industrial IoT din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Anual, compania oferă opt burse destinate studenților din anul terminal.

Laboratorul a fost dotat cu echipamente moderne pentru proiecte din domeniul Internet of Things (IoT) și Industrial IoT – osciloscoape, surse, generatoare, multimetre și computere, destinate nu doar activităților didactice, ci și proiectelor practice. 

Laboratorul este singurul din cadrul Universității Politehnice București care dispune de o instalație electrică cu tablou dedicat, circuite separate și protecții de ultimă generație (inclusiv AFDD - dispozitiv pentru detectarea defectelor de arc electric) pentru fiecare masă de lucru, precum și alimentare separată prin transformator de izolare.

Burse pentru opt studenți de la Automatică și Calculatoare, pe nouă luni. Cum se vor acorda

Începând cu anul universitar 2026–2027, PPC Renewables România va acorda opt burse anuale pentru studenții din anul terminal ai Facultății de Automatică și Calculatoare, pe durata a nouă luni. Acestea se atribuie pe baza unui proces de selecție realizat cu implicarea unei comisii mixte formate din cadre universitare și specialiști PPC Renewables România.

În acest context, DCNews a realizat un reportaj despre  inițiativa PPC Renewables România. Urmăriți informații, imagini și declarații importante, de la ora 19:00, pe DCNews, DC Business și pe DCNewsTV pentru a afla mai multe despre modernizarea și echiparea laboratorului dedicat materiilor hardware pentru aplicații IoT & Industrial IoT din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

