DCNews Stiri Scriitoarea Oana-Diana Bucur, invitată la De Ce Citim: Despre cărți pentru copii și proiecte editoriale/VIDEO 
Data publicării: 12:39 24 Apr 2026

EXCLUSIV Scriitoarea Oana-Diana Bucur, invitată la De Ce Citim: Despre cărți pentru copii și proiecte editoriale/VIDEO 
Autor: Irina Constantin

Scriitoarea Oana-Diana Bucur, cofondatoarea editurii Sofiami

Scriitoarea Oana-Diana Bucur, cofondatoarea editurii Sofiami, este invitata din această săptămână a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 25 aprilie, începând cu ora 17:00, Flaviu George Predescu și Ona-Diana Bucur, cofondatoarea editurii Sofiami, vor dialoga, într-o nouă ediție a emisiunii „De Ce Citim”, despre cartea Aventurile lui Șoșon în București și despre proiectele editoriale ale editurii dedicate copiilor.

Oana Bucur este absolventă a masterului de Inovare Culturală la Universitatea Transilvania și are experiență profesională în domeniile educațional și editorial. 

Editura Sofiami sprijină dezvoltarea copiilor prin cărți, promovând lectura și învățarea prin aventuri distractive și povestiri educative. Puteți găsi produsele editurii pe: www.sofiami.ro.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

