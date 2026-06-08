Investiții de peste 39 de milioane de lei într-o fabrică de reciclare. Florin Bănică (AFM): Va recicla anual aproximativ 450.000 de tone de deșeuri

Florin Bănică, președinte AFM. Sursa Foto: Facebook

O investiție de peste 39 de milioane de lei a fost realizată într-o fabrică de reciclare a deșeurilor din construcții.

Florin Bănică, președintele AFM, susține că astfel de investiții trebuie să aibă rezultate concrete. Acesta a vizitat o fabrică de reciclare a deșeurilor din construcții finanțată prin PNRR și a explicat că instalația va putea recicla anual aproximativ 450.000 de tone de deșeuri.

„Îmi doresc ca fiecare finanțare acordată de AFM să se transforme într-un proiect funcțional, cu rezultate măsurabile și beneficii reale pentru mediu. Viitorul gestionării deșeurilor în România înseamnă mai multă reciclare, mai puțină depozitare și investiții care transformă deșeurile în resurse. Din acest motiv, astăzi am vizitat fabrica de reciclare a deșeurilor provenite din construcții realizată de CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., un proiect finanțat din PNRR, prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu și un exemplu concret al modului în care investițiile verzi pot genera schimbări reale.

Finanțată din PNRR, prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu, această investiție beneficiază de fonduri în valoare de peste 39 de milioane de lei și va avea capacitatea de a recicla anual aproximativ 450.000 de tone de deșeuri provenite din construcții, cu o rată de reciclare de peste 99%”, a transmis Florin Bănică într-o postare pe pagina de Facebook.

Proiectul se află într-un stadiu foarte avansat de implementare

„Am vrut să văd la fața locului stadiul implementării acestui proiect deoarece reprezintă exact tipul de investiție de care România are nevoie: o investiție care transformă deșeurile în resurse, reduce presiunea asupra mediului și contribuie la dezvoltarea unei economii circulare moderne și eficiente.

În loc ca deșeurile rezultate din construcții și demolări să ajungă la depozitare, acestea vor putea fi valorificate și reintroduse în circuitul economic. Este un exemplu concret despre cum putem reduce consumul de resurse naturale, limita impactul asupra mediului și crea valoare adăugată din materiale care, până nu demult, erau considerate simple deșeuri.

Îl felicit pe Cristian Erbașu și întreaga echipă pentru realizarea acestui proiect de referință. Este, în prezent, primul și cel mai mare proiect de economie circulară dedicat reciclării deșeurilor din construcții finanțat prin PNRR, prin intermediul AFM. Administratia Fondului pentru Mediu finanțează și alte investiții importante în acest domeniu, însă dimensiunea și capacitatea acestei instalații o transformă într-un reper pentru dezvoltarea sectorului de reciclare a deșeurilor din construcții din România.

Mă bucur să constat că proiectul se află într-un stadiu foarte avansat de implementare și că va deveni operațional în perioada următoare. Astfel de investiții demonstrează că finanțările acordate prin AFM se transformă în rezultate concrete și contribuie direct la atingerea obiectivelor României privind reciclarea, economia circulară și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, a scris Florin Bănică.

„Voi continua și în perioada următoare vizitele”

Florin Bănică a anunțat că va continua vizitele la proiecte finanțate de AFM pentru a verifica modul de implementare și impactul investițiilor asupra mediului și comunităților.

„Voi continua și în perioada următoare vizitele la fabricile de reciclare și la alte proiecte finanțate de AFM din întreaga țară. Consider că este important să fim prezenți în teren, să vedem modul în care sunt implementate investițiile și să urmărim impactul real pe care acestea îl au asupra mediului și comunităților. Doar astfel putem înțelege mai bine nevoile beneficiarilor și putem dezvolta programe de finanțare care să răspundă cât mai eficient provocărilor de mediu ale României”, a transmis Florin Bănică pe pagina de Facebook.