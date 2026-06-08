Prof. Cornelia Popa Stavri revine la DC Edu.Foto: Agerpres

Prof. Cornelia Popa Stavri este invitata profesorului Sorin Ivan la DC Edu.

Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, revine la DC Edu, la invitația prof.univ. Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Ziua Învățătorului. Celebrare și reflecție

Gheorghe Lazăr, Spiru Haret, fondatorii și învățătorii școlii românești

Rolul Educației în dezvoltarea României

Profesorii, azi. Dificultățile și provocările profesiei didactice

Ce-și doresc cadrele didactice? Către o condiție europeană a profesiei

Profesorii și calitatea educației

Prioritățile învățământului românesc

Emisiunea va fi transmisă luni, 8 iunie 2026, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

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