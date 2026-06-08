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DCNews Stiri Prioritățile învățământului românesc. Prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO

EXCLUSIV Prioritățile învățământului românesc. Prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 08 Iun 2026
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imagine cu prof. Cornelia Popa Stavri
Prof. Cornelia Popa Stavri revine la DC Edu.Foto: Agerpres

Prof. Cornelia Popa Stavri este invitata profesorului Sorin Ivan la DC Edu.

Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, revine la DC Edu, la invitația prof.univ. Sorin Ivan. 

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Ziua Învățătorului. Celebrare și reflecție
  • Gheorghe Lazăr, Spiru Haret, fondatorii și învățătorii școlii românești
  • Rolul Educației în dezvoltarea României
  • Profesorii, azi. Dificultățile și provocările profesiei didactice
  • Ce-și doresc cadrele didactice? Către o condiție europeană a profesiei
  • Profesorii și calitatea educației
  • Prioritățile învățământului românesc

Emisiunea va fi transmisă luni, 8 iunie 2026, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube. 

Rămâneţi alături de noi! 

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