Prof. Cornelia Popa Stavri este invitata profesorului Sorin Ivan la DC Edu.
Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, revine la DC Edu, la invitația prof.univ. Sorin Ivan.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
- Ziua Învățătorului. Celebrare și reflecție
- Gheorghe Lazăr, Spiru Haret, fondatorii și învățătorii școlii românești
- Rolul Educației în dezvoltarea României
- Profesorii, azi. Dificultățile și provocările profesiei didactice
- Ce-și doresc cadrele didactice? Către o condiție europeană a profesiei
- Profesorii și calitatea educației
- Prioritățile învățământului românesc
Emisiunea va fi transmisă luni, 8 iunie 2026, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.
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