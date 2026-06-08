e-Licitaţii şi executări silite. Mironel Panțuroiu (ANAF), interviu la DC News TV / video

Mironel Panțuroiu, secretarul general adjunct al ANAF, vine în studioul DC News TV.

Cum funcționează noua platformă e-Licitații ANAF și ce oportunități oferă celor interesați să cumpere bunuri valorificate de stat? Care sunt primele rezultate după lansare, ce interes a stârnit în rândul publicului și ce tipuri de proprietăți și active atrag cele mai multe oferte?

Răspunde la aceste întrebări și oferă detalii despre viitorul digitalizării procesului de valorificare a bunurilor sechestrate Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct al ANAF, invitat la Interviurile DC News marți, 9 iunie, de la ora 11.00, pe DC News și DC Business.

Veți afla care sunt pașii pentru participarea la licitațiile online, ce garanții au cumpărătorii, cât durează procedurile, dar și cum ar putea evolua platforma în următorii ani. Poate deveni e-Licitații ANAF un marketplace național pentru valorificarea bunurilor statului? Aflaţi în emisiunea cu Mironel Panţuroiu.

Nu ratați emisiunea de marți, 9 iunie, ora 11.00, pe DC News și DC Business!