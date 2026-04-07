Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto

Cristian Anton, şeful ARR (n.r Autoritatea Rutieră Română), a fost reţinut săptămâna trecută de DNA după ce în casa lui s-ar fi găsit 500.000 de euro ascunşi în cutii de pantofi. Banii, spun autorităţile, ar fi provenit din mită pentru facilitarea acordării de atestate profesionale.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a analizat situaţia la DC Conducem. Declaraţiile vin în contextul în care, spune Titi Aur, Cristian Anton avea şi un cuvânt de spus în ceea ce priveşte conducerea defensivă. De asemenea, informaţiile sunt cu atât mai interesante cu cât 21,5% dintre camioanele asigurate în România produc accidente.

