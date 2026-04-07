DCNews Stiri Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Data actualizării: 10:19 07 Apr 2026 | Data publicării: 10:16 07 Apr 2026

EXCLUSIV Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Autor: Doinița Manic

imagine cu seful ARR, Cristian Anton, la DNA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea

Emisiunea DC Conducem revine cu o nouă ediție.

Cristian Anton, şeful ARR (n.r Autoritatea Rutieră Română), a fost reţinut săptămâna trecută de DNA după ce în casa lui s-ar fi găsit 500.000 de euro ascunşi în cutii de pantofi. Banii, spun autorităţile, ar fi provenit din mită pentru facilitarea acordării de atestate profesionale. 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a analizat situaţia la DC Conducem. Declaraţiile vin în contextul în care, spune Titi Aur, Cristian Anton avea şi un cuvânt de spus în ceea ce priveşte conducerea defensivă. De asemenea, informaţiile sunt cu atât mai interesante cu cât 21,5% dintre camioanele asigurate în România produc accidente. 

Urmăriţi o ediţie DC Conducem plină de informaţii tari marţi, 7 aprilie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care aţi dori să le vedeţi discutate la DC Conducem, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail dcconducem@gmail.com. 

Rămâneţi alături de noi!

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Publicat acum 18 minute
Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Publicat acum 20 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 40 minute
Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 3 minute
BANCUL ZILEI: Destăinuire între preoți
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
