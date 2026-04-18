Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Prof. Mihail Bălună, dascălul care și-a dedicat viața matematicii, interviu la DC Edu. România, în vârful matematicii europene: Cum se construiește performanța
Data publicării: 16:14 18 Apr 2026

EXCLUSIV Prof. Mihail Bălună, dascălul care și-a dedicat viața matematicii, interviu la DC Edu. România, în vârful matematicii europene: Cum se construiește performanța
Autor: Anca Murgoci

Prof. Mihail Bălună, redactor-șef Gazeta Matematică, dascălul care și-a dedicat viața matematicii

Prof. Mihail Bălună, Redactor-șef Gazeta Matematică, este invitat luni, la DC Edu, emisiune realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News.

Discutăm despre:

România, LOCUL I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete, LOCUL II la nivel mondial!

Elevii români, în topul mondial al Matematicii

Calea către performanță în Matematică

Gazeta Matematică – publicație de prestigiu, pol al excelenței și performanței

Matematica în școală și în liceu. Programe, conținuturi, nivel de abordare

Matematica în manualele școlare

Matematica în școala românească și în alte sisteme educaționale

Cum facem Matematica atractivă? Strategii didactice de atragere a elevilor în universul Matematicii

Schimbări, evoluții, tendințe în studiul Matematicii

Matematica la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Importanța Matematicii în dezvoltarea gândirii

Matematica în Era AI

De la performanță la pasiune, descoperim împreună cum matematica modelează viitorul. Rămâneți cu noi pe DC News, luni, de la ora 20.00, unde prof. univ. dr. Sorin Ivan vă așteaptă cu invitatul său prof. Mihail Bălună.

