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DCNews Stiri Donald Trump susţine că negocierile cu Iran nu au fost întrerupte. "Relatări false şi greşite"

Donald Trump susţine că negocierile cu Iran nu au fost întrerupte. "Relatări false şi greşite"

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 02 Iun 2026
Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI
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Preşedintele american Donald Trump susţine că negocierile cu Iran nu au fost deloc întrerupte, în ciuda zvonurilor despre acest lucru.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că discuţiile dintre Statele Unite şi Iran continuă "fără întrerupere", respingând relatările conform cărora Teheranul a întrerupt dialogul cu Washingtonul din cauza ofensivei israeliene din Liban, informează AFP.

"Au fost multe ştiri false despre faptul că Republica Iraniană şi SUA au oprit discuţiile acum câteva zile. Aceste zvonuri sunt false şi eronate. Conversaţiile dintre noi au fost continue, inclusiv acum patru zile, trei zile, două zile, o zi, şi chiar azi. 

Unde vor duce aceste discuţii, nu ştie nimeni. Dar le-am spus şi iranienilor. "E timpul, într-un fel sau altul, să ajungeţi la un acord. Faceţi acelaşi lucru de 47 ani şi nu mai puteţi continua", a scris Donald Trump pe Truth Social. 

Negocierile sunt în desfăşurare de săptămâni întregi pentru a pune capăt războiului lansat pe 28 februarie.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că nu a primit nicio informaţie din partea iranienilor cu privire la suspendarea negocierilor cu Washingtonul, dar a adăugat că această tăcere este în regulă şi că este dispus să aştepte, relatează Reuters.

"Cred că am vorbit prea mult, dacă vreţi să ştiţi adevărul. Cred că a tăcea este foarte bine şi asta ar putea dura mult timp", a declarat Trump într-un interviu acordat NBC News.

"Nu înseamnă că vom merge şi vom începe să aruncăm bombe peste tot acolo", a spus Trump. "Pur şi simplu vom tăcea. Vom menţine blocada".

"Cred că pot aştepta cât vor ei. Pierd o avere", a mai spus el.

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donald trump
iran
negocieri de pace
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