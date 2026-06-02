Prezența urșilor, tot mai frecventă în Alba: Autoritățile au emis mesaje RO-ALERT

Prezenţa unor urşi a fost semnalată, marţi, în Săsciori şi Şugag, pentru a treia, respectiv pentru a doua oară pe raza comunelor respective în ultima lună.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Alba, Raul Crişan, a anunţat, marţi seara, că în comuna Săsciori a fost semnalată prezenţa unui urs, fiind emis mesaj RO-ALERT pentru prevenirea populaţiei din zonă.

La mai puţin de o oră, aceeaşi sursă a informat că şi în comuna Şugag s-a semnalat prezenţa unui urs. Şi aici, populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT.

Jandarmii ajunşi la faţa locului au constatat că sesizarea privind prezenţa unui urs se confirmă atât la Săsciori, cât şi la Şugag. Însă, nici la Săsciori, nici la Şugag, animalul nu mai era prezent în zonă.



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Urșii revin constant în localitățile din zonă

Pentru a preveni reîntoarcerea acestora, jandarmii au folosit semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei, precum şi petarde, în scop de descurajare şi alungare.

Un urs a fost observat şi în 13 mai şi în 29 mai în comuna Săsciori.

De asemenea, luna trecută un urs a mai fost văzut în comuna Şugag.

Totodată, în ultimele trei săptămâni prezenţa unor urşi a fost semnalată de patru ori în comuna Rimetea, potrivit Agerpres.

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