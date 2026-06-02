Georgia - România, primul meci cu Gică Hagi pe banca tricolorilor. GOOOOOOOOOOOOL ROMÂNIA

Georgia - România, primul meci cu Gică Hagi pe banca tricolorilor. GOOOOOOOOOOOOL ROMÂNIA

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 02 Iun 2026
echipa nationala de fotbal romania Echipa națională a României/ semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026, Turcia. Sursa foto: Agerpres
Meciul amical Georgia - România marchează revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca naţionalei.

Iată principalele informaţii din acest meci.  

Min 63: Hindrich, Ilie, Băluță și Baiaram au intrat pe teren în locul lui Aioani, Coubiș, Ianis Hagi și Mihăilă.

Min 55: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMÂNIA. Louis Munteanu a egalat, din pasa lui Vladimir Screciu. 

Min 46 - GOOOOL Georgia. Marian Aioani a scăpat mingea din mână după o centrare, iar Kvilitaia, pe fază, a deschis scorul. 

PAUZĂ. Scor 0-0

Min 45 - Ocazie Georgia! Drăgușin în blochează în ultimul moment pe Chakvetadze, care se pregătea să reia spre poartă din careu.

Min 25 - Ocazie Georgia! Borza greșește, iar Zivzivadze îl driblează pe Drăgușin și rămâne singur cu portarul. Șutul acestuia e respins de Aioani. 

Min 7 - Ocazie mare România! Din poziție excelentă, Florinel Coman șutează în blocajul lui Kashia.

Echipele de start 

Georgia: Mamardashvili -  Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarovi - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze
Rezerve: Beriashvili, Dvali, Egoyan, Gadrani, Gagnidze, Gelashvili, Gugeshashvili, Kereselidze, Kharebashvili, Kvaratskhelia, Kvernadze, Lobjanidze, Anzor
Selecționer: Willy Sagnol

ROMÂNIA: 16. Aioani – 24. Coubiș, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 20. Borza – 6. Screciu, 18. R. Marin – 21. Moruțan, 10. I. Hagi-cpt., 13. Mihăilă – 7. Fl. Coman
Rezerve: 1. Târnovanu, 12. Hindrich – 2. Strata, 8. Cicâldău, 9. L. Munteanu, 11. Baiaram, 14. A. Dobre, 15. Eissat, 17. T. Băluță, 19. D. Matei, 22. M. Ilie, 23. Sorescu
Selecționer: Gheorghe Hagi

