Un poliţist, înjunghiat mortal de fiul său pe o stradă din Piatra-Neamţ

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost înjunghiat mortal de către fiul său, duminică seara, pe o stradă din municipiul Piatra-Neamţ, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, victima lucra ca poliţist examinator în cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPIV) Neamţ.

Polițistul a fost înjunghiat cu un cuţit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, poliţist în cadrul SPCRPIV Neamţ, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamţ a fost înjunghiat cu un cuţit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani. La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul bărbatului", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Suspectul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore. Cercetările în acest caz au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Cazuri similare

Reamintim în acest context că în februarie 2026, un polițist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Agentul se afla în timpul liber și a supraviețuit după ce a fost transportat de urgență la spital.

Tot în acest an, un alt polițist a fost înjunghiat în comuna Berceni de un băiat în vârstă de 14 ani cu probleme psihice, în timp ce încerca să aplaneze un conflict între două persoane.

Diferența majoră între aceste două cazuri și cel de la Piatra Neamț este că, potrivit informațiilor preliminare, agresorul ar fi chiar fiul victimei, iar atacul s-a produs pe fondul unui conflict spontan, nu în contextul unei intervenții.