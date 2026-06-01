Germania vrea să mobilizeze în mod obligatoriu rezerviştii chiar şi în timp de pace

"Ne dorim ca rezerviştii să-şi îndeplinească serviciul în mod regulat şi cu seriozitate", a declarat Natalie Jenning, purtătoarea de cuvânt a ministerului, în cadrul unei conferinţe de presă la Berlin.

"Din punct de vedere al politicii de securitate, cerinţele actuale cer să ne distanţăm de ceea ce este cunoscut ca dublu voluntariat", a detaliat ea, referindu-se la principiul în vigoare până acum conform căruia atât rezervistul însuşi, cât şi angajatorul său trebuie să consimtă la un serviciu activ.

Totuşi în cazul în care proiectul de lege intră în vigoare, angajatorul ar putea solicita amânarea mobilizării rezervistului, de exemplu, în cazul în care un anumit angajat este "complet indispensabil", a subliniat aceeaşi purtătoare de cuvânt.

Jenning a fost întrebată, de asemenea, despre clauza controversată cuprinsă în noua lege a serviciului militar care a intrat în vigoare anul acesta, conform căreia toţi bărbaţii de vârstă militară ar trebui, teoretic, să solicite permisiunea Ministerului Apărării înainte de a părăsi Germania pentru mai mult de trei luni, chiar şi în timp de pace.

Purtătoarea de cuvânt a recunoscut că a fost o "eroare" şi o "incorectitudine" pe care Ministerul Apărării intenţionează să o corecteze prin proiectul de lege privind rezerviştii, care va abroga această obligaţie ce nu a fost niciodată pusă în practică.

"Am folosit calea cea mai rapidă pentru a oferi siguranţă juridică în cadrul acestui proces legislativ şi pentru a elimina eventualele lipsuri de claritate", a asigurat ea.

În prezent, Forţele armate germane dispun de aproximativ 185.000 de soldaţi în serviciu activ şi de aproximativ 60.000 de rezervişti, cifre pe care ministrul apărării Boris Pistorius doreşte să le crească la 260.000, respectiv 200.000, până în 2033.

Conform proiectului de lege al ministerului, se are în vedere ca toţi cetăţenii care au prestat serviciul militar în cadrul Forţelor armate să fie chemaţi să participe la exerciţii militare de două săptămâni, o dată pe an sau o dată la doi ani, în mod obligatoriu.

Asociaţia Patronală (BDA) a respins deja aceste planuri, subliniind nevoile întreprinderilor, care au nevoie de "capacitate de planificare şi de transparenţă juridică". "Principiul dublului voluntariat s-a dovedit a fi un model solid pentru armonizarea intereselor Bundeswehrului şi ale economiei", a afirmat preşedintele patronatului, Rainer Dulger, într-un interviu acordat duminică ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung.