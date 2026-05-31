Alertă ANM: Vijelii și grindină în mare parte din țară. Elena Mateescu, prognoza meteo actualizată, inclusiv în Capitală

Într-o intervenție telefonică la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre codurile portocaliu și galben din orele următoare, care vizează o mare parte din țară.

„Avem un cod portocaliu în vigoare, de la ora 15:30, până la ora 16:30, pentru localități din Ilfov, cu vijelie, cu rafale de 60-70 de kilometri pe oră, cantități de apă de 25-40 l/mp, ploi torențiale și grindină, de mici și medii dimensiuni (1-3 cm).

În urmă cu puțin timp a fost emis și un cod galben pentru Municipiul București, pentru că așteptăm și în Capitală vijelii cu rafale de 55-65 km/h.

Avertizarea meteorologică de cod galben vizează zone extinse din țară, cu fenomene de instabilitate și intensificări ale vântului. Mâine, prima zi de vară, va aduce o extindere a ceea ce înseamnă fenomenele de instabilitate în aproape toată țara, pentru că și codul galben s-a extins, exceptând areale din nordul, nord-estul și sud-estul țării.

Vorbim de precipitații care pot să aducă pe intervale scurte de timp, 15-25 l/mp, la nivel punctiform până la 50 l/mp și vijelii, cu viteza vântului la rafală de 50-60 km/h“, a spus, într-o intervenție la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.