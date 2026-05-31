Subcategorii în Economie

DCNews Economie Deschiderea strâmtorii Ormuz, gură de oxigen pentru România. Ţara noastră, campioană la inflaţie
Data publicării: 31 Mai 2026

EXCLUSIV Deschiderea strâmtorii Ormuz, gură de oxigen pentru România. Ţara noastră, campioană la inflaţie
Autor: Florin Răvdan

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres
Ar simţi România un boost economic dacă strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide complet, iar conflictul din Orientul Mijlociu s-ar termina?

Prof. Nicolae Moroianu, prodecan al Facultății de Economie și Comunicare în Afaceri, ASE, a răspuns acestei întrebări la DC News. Conform acestuia, România ar primi o mare gură de oxigen, dacă s-ar ajunge la redeschiderea completă a strâmtorii. Amintim că Donald Trump şi Xi Jinping au vorbit inclusiv despre acest subiect în cadrul vizitei oficiale pe care preşedintele american a făcut-o la Beijing. 

"Dacă se va termina cu acest conflict, cel puțin nu vor mai exista alte presiuni inflaționiste determinate de modificarea prețului petrolului. Primul avantaj pentru România, dacă se termină acest conflict, ar fi această liniște dată de faptul că prețul barilului de petrol nu va mai fluctua și atunci va exista o predictibilitate.

Gândiți-vă că această chestiune, venită chiar acum în primăvară, a ajuns să afecteze foarte mult pe producătorii agricoli. Știu deja fermieri care au dat faliment sau care au cerut protecție prin intrarea în insolvență ca să nu fie afectați de ce se întâmplă. Gândiți-vă că prețul la îngrășăminte nu doar că s-a dublat, aproape s-a triplat, și asta datorită acestui conflict.

Atunci, dacă se termină cu acest conflict, este posibil ca măcar prețul la îngrășăminte să devină unul puțin mai scăzut. Dacă vom fi avantajați, cred că vom fi avantajați pe termen lung, dar momentan cu toții vom avea de câștigat din încheierea acestui conflict, pentru că nu vom mai avea niște prețuri care să fluctueze. În primul rând, uitați-vă ce s-a întâmplat datorită războiului din Golf: a fost dintr-o dată această creștere a ratei inflației, unde România într-adevăr ajunge să fie campioană", a declarat prof. Nicolae Moroianu.

Marco Rubio anunţă că Iranul vrea taxarea strâmtorii 

Secretarul de stat american Marco Rubio a estimat vineri că există un "uşor progres" în discuţiile cu Iranul, dar a avertizat că Statele Unite nu vor accepta sub nicio formă ca Teheranul să impună un sistem de taxare a navelor comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz, relatează agenţiile EFE şi DPA.

Iranul "încearcă să creeze un sistem taxare" a navelor, a semnalat Rubio, şi de asemenea "încearcă să convingă Omanul să se alăture acestui sistem de taxare a unei căi navigabile internaţionale". "Nicio ţară în lume nu ar trebui să accepte acest lucru. Nu cunosc nicio ţară în lume care să fie favorabilă, cu excepţia Iranului", a subliniat şeful diplomaţiei SUA, citat de Agerpres. 

Dacă un sistem de taxare ar fi implementat pe o cale navigabilă internaţională, apoi "la fel s-ar întâmpla în alte cinci locuri în lume", crede Rubio, care s-a declarat de acord cu adoptarea de către ONU a unei rezoluţii, deja propusă de Bahrein, împotriva unui astfel de plan al Iranului, rezoluţie despre care el a mai spus că unele state membre în Consiliul de Securitate ar intenţiona să o blocheze prin veto, făcând aluzie la Rusia şi/sau China.

