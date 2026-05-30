DCNews Economie A scăzut foarte mult prețul hotelului Mistral din Moieciu care acum este închis
Data publicării: 30 Mai 2026

Autor: Anca Murgoci

Mistral, cel mai mare hotel din Moieciu, a fost scos la vânzare.

Hotelul Mistral Resort Moeciu, judeţul Braşov, inaugurat în 2011 între Munții Bucegi și Piatra Craiului, a fost scos la vânzare pentru suma de 1,7 milioane de euro.

Prețul este mult sub valoarea investiției inițiale, de aproximativ 7 milioane de euro și este sub prețul anterior de listare, adică 3,25 milioane de euro.

Vorbim despre un imobil compus din teren în suprafață de 5.755 mp și construcție cu destinație pensiune agroturistică, cu regim S+D+P+E+2M, în suprafață construită la sol de 1.998 mp și o suprafață desfășurată de 6.950,60 mp, compus din:

Subsol - adăpost A.L.A., centrală termică, spălătorie;
Demisol - recepție, birou, 4 camere cu 4 băi, 2 case ale scării, casa liftului, grup sanitar, hol;
Parter - 16 camere cu 16 băi, 2 holuri, 2 case ale scării, casa liftului;
Etaj –-15 camere cu 15 băi, 2 holuri, 2 case ale scării, casa liftului și spațiu de depozitare;
Mansarda 1 - 14 camere cu 14 băi, spațiu de depozitare, 2 holuri, casa scării și casa liftului;
Mansarda 2 - 12 camere cu 12 băi, bar, 2 case ale scării și casa liftului.

Hotelul este clasificat în prezent la 3 stele.

Adițional, în pachetul de vânzare va fi inclus și un imobil având regim de înălțime P+1E, cu suprafața totală de 126 mp, aflat în proximitatea hotelului.

Pe lângă unitățile de cazare (camere Double Standard, Junior Suite, Duplex și Suite), hotelul mai dispune și de un restaurant cu o capacitate de 170 de locuri și 2 săli de conferință.

O zonă superbă

Foarte accesibil datorită poziției sale centrale și înconjurat de atracții turistice, Moeciu de Sus poate fi folosit atât ca bază pentru a face excursii zilnice spre Bran, Brașov, Fundata, Râșnov, Poiana Brașov, Zărnești, dar mai ales ca locație de practicare a turismului rural și de petrecere a timpului liber în mijlocul naturii. Înconjurat de munții Bucegi pe de o parte și de masivul Piatra Craiului pe de altă parte, satul Moeciu de Sus oferă un peisaj montan uimitor. 

