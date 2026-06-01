DCNews Stiri Locuințe accesibile pentru tinerii din UE. Georgiana Teodorescu (ECR), implicată în proiect: Dacă nu au case, oamenii nu fac nici copii
Data publicării: 01 Iun 2026

EXCLUSIV Locuințe accesibile pentru tinerii din UE. Georgiana Teodorescu (ECR), implicată în proiect: Dacă nu au case, oamenii nu fac nici copii
Autor: Ioan-Radu Gava

georgiana teodorescu aur ecr
Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a vorbit despre Raport istoric privind combaterea crizei locuințelor din Uniunea Europeană.

Parlamentul European a adoptat un Raport istoric privind combaterea crizei locuințelor din Uniunea Europeană. Acesta a solicitat mobilizarea a 250 de miliarde de euro în investiții pentru locuințe accesibile. Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Georgiana Teodorescu, singurul europarlamentar român implicat direct în negocierile pentru acest Raport, a explicat cât de important este ca tinerii să aibă posibilitatea unei locuințe la preț decent pentru a-și putea croi un drum în viață.

„Ați avut un proiect, Raportul privind locuințele, și faptul că ați solicitat ceea ce mie mi s-a părut SF la vremea respectivă - faptul că fiecare cetățean european să aibă dreptul la o locuință“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

„Am cerut ca locuința să fie tratată la nivel european ca o prioritate majoră. Nu putem să vorbim de criza demografică a Uniunii Europene fără să spunem că se datorează și locuințelor. Oamenii, dacă nu au case și nu au în ce trăi, plus un loc de muncă, nu se hotărăsc să se căsătorească, să facă și copii, că nu au cu ce-i crește.

Atunci, primul lucru care trebuie făcut e să-i dai omului posibilitatea să aibă o locuință decentă. Nu trebuie să fie un palat, ci o locuință decentă în care să poată să-și înceapă viața. Am reușit să împingem în acest Raport, care a fost și votat și a trecut în luna martie a acestui an și de Comisie, și de Plen, foarte multe politici de bun simț, conservatoare, logice“, a spus europarlamentarul ECR.

Georgiana Teodorescu (ECR): Uniunea Europeană poate să intervină și să ajute

Georgiana Teodorescu a punctat și faptul că, deși fiecare țară în parte are posibilitatea de a trata această problemă în funcție de propriile nevoi și interese, Uniunea Europeană are mecanisme de intervenție care să faciliteze construcția și renovarea de locuințe.

„Competența pe locuințe este o competență națională, nu europeană, pentru că așa s-a stabilit prin Tratat. Este un domeniu pe care fiecare țară trebuie să și-l reglementeze și să și-l rezolve intern, în funcție de specificul acelei țări. 

Chiar și așa, Uniunea Europeană poate să intervină și să ajute. Sunt fonduri care pot fi utilizate în așa ceva, fonduri de coeziune sau fonduri privind renovarea energetică a clădirilor. Noi am vrea să nu devină o povară pe umerii oamenilor. Cere-i unui senior de 70 de ani care are o casă, să se apuce mâine să o renoveze. Are cu ce?“, a întrebat retoric Georgiana Teodorescu, adăugând că, printr-o chestiune „care devine împovărătoare, faci mai mult rău decât bine“.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European. 

