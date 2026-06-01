Când va fi difuzat „Fjord"? Cristian Mungiu spune că va fi o proiecţie unică organizată simultan în 90 de cinematografe din ţară
Data publicării: 01 Iun 2026

Când va fi difuzat „Fjord”? Cristian Mungiu spune că va fi o proiecţie unică organizată simultan în 90 de cinematografe din ţară
Autor: Loredana Iriciuc

„Fjord", succes major la Cannes. Filmul lui Cristian Mungiu obține patru premii înainte de gala principală
Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și distins anul acesta cu premiul Palme d’Or, va fi prezentat în avanpremieră în România pe 13 iunie. Proiecția va avea loc simultan în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de orașe. Anunțul a fost făcut luni de regizor, în cadrul unei conferințe de presă.

Regizorul Cristian Mungiu a explicat că evenimentul este gândit ca o proiecție unică, disponibilă în toate sălile de cinema libere la acea dată.

Proiecția va începe la ora 19:00 și își propune să ofere publicului român șansa de a vedea filmul cât mai repede, după interesul crescut apărut în urma prezentării de la Cannes. Premiera oficială este planificată mai târziu, spre finalul anului sau la începutul anului viitor.

Mesajul filmului

Cristian Mungiu a subliniat că filmul transmite o temă legată de toleranță și conviețuire socială. El a explicat că povestea îi invită pe spectatori să își analizeze propriile valori și să accepte diferențele dintre oameni, fără a rupe coexistența în aceeași societate.

Potrivit producătorilor, data premierei oficiale depinde de mai mulți factori, inclusiv disponibilitatea sălilor de cinema, programul actorilor principali și lansarea filmului în Statele Unite.

Echipa își dorește ca la premieră să fie prezenți actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, iar fereastra estimată pentru lansarea oficială este între octombrie și ianuarie.

Distribuție extinsă și interes internațional

După această avanpremieră, filmul va începe rularea în mai multe țări europene din luna august. Organizatorii spun că interesul din România a fost ridicat, în contextul succesului obținut la Cannes, motiv pentru care au ales acest format de proiecție simultană la nivel național.

Biletele pentru avanpremieră vor fi puse în vânzare începând cu 2 iunie, informează Agerpres.

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d’Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care reușește această performanță, alături de nume precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, frații Dardenne și Michael Haneke.

