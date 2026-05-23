„Fjord”, succes major la Cannes. Filmul lui Cristian Mungiu obține patru premii înainte de gala principală / VIDEO

Filmul a primit premiile FIPRESCI, Premiul Juriului Ecumenic, Premiul Francois Chalais și Prix de la Citoyenneté.

Juriul FIPRESCI a descris „Fjord” ca fiind o dramă „emoţionantă, tensionată şi profund tulburătoare, care invită publicul să reflecteze asupra argumentelor ambelor părţi” în conflictul juridic care structurează povestea, notează Agerpres.

Aceștia au subliniat că filmul reflectă în același timp „mediul extrem în care trăim astăzi”, pune accent pe tensiunile sociale și morale ale prezentului.

CITEȘTE ȘI: Surpriză pentru John Travolta la Cannes. A fost premiat cu Palme d’Or onorific: Este dincolo de Oscar

Premiul Cetățeniei, acordat pentru perspectiva asupra unei familii în criză

Juriul Prix de la Citoyenneté a evidențiat capacitatea filmului de a aduce publicul în interiorul unei povești de familie marcate de conflict și convingeri opuse.

Filmul, în care joacă Renate Reinsve și Sebastian Stan, a fost apreciat pentru modul în care „ne facem să trăim, din interior, certitudinile şi îndoielile unei familii care se confruntă cu o societate în care fiecare are propriile motive şi propriile convingeri”.

VEZI ȘI: Cannes 2026. Lista completă a filmelor care luptă pentru Palme d’Or

Un avertisment asupra radicalizării ideologice

Premiul Juriului Ecumenic a mers către „Fjord” pentru mesajul său puternic legat de riscurile extremismului și ale derapajelor ideologice.

Filmul urmărește povestea unei familii ultraconservatoare și religioase de origine română care se stabilește în Norvegia, iar jurații au descris producția drept „un avertisment puternic” asupra acestor tensiuni.

Aceștia au adăugat că „riscuri care există atât în domeniul credinţei, cât şi în denunţarea necesară a oricărei forme de violenţă împotriva celor mai vulnerabili. Credinţa şi apărarea celor mai vulnerabili sunt purtătoare de speranţă, dar pot fi corupte atunci când sunt reduse la simple norme. Atunci ne aflăm în imposibilitatea de a vedea umanitatea celorlalţi şi, poate, chiar şi pe a noastră”.

Premiul Francois Chalais, o distincție cu tradiție la Cannes

Joi seară, „Fjord” a primit și Premiul Francois Chalais, o recompensă cu tradiție în cadrul festivalului, acordată filmelor care pun în valoare jurnalismul și valorile sale.

Premiul este oferit anual cu o zi înaintea ceremoniei oficiale din competiția principală și este susținut de France Télévisions, în parteneriat cu Festivalul de Film de la Cannes.

Distincția a fost creată în 1996 de Mei-Chen Chalais, în memoria soțului său, jurnalistul și cineastul Francois Chalais, cunoscut pentru acoperirea a aproape cincizeci de ediții ale festivalului de la Cannes.