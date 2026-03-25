Stăpânul Inelelor revine: Comediantul Stephen Colbert se alătură proiectului „Umbra trecutului“

Comediantul Stephen Colbert a anunţat, într-o înregistrare publicată marţi, că din luna mai, după ce nu va mai fi gazda emisiunii The Late Show de la CBS, va colabora la scenariul şi la dezvoltarea unui nou film din franciza Lord of the Rings (Stăpânul inelelor), informează Reuters și Agerpres.

Proiectul marchează un nou capitol în cariera lui Colbert, un admirator declarat al operei lui J.R.R. Tolkien. Colbert apare în înregistrare alături de Peter Jackson, cineastul de origine neozeelandeză care a regizat trilogia originală Lord of the Rings, un succes atât de critică, cât şi comercial.

Titlul de lucru al filmului este Lord of the Rings: Shadow of the Past, potrivit unui comunicat de presă. Nu a fost anunţat încă numele regizorului filmul.

Sunt destul de fericit, îi spune Colbert Jackson în înregistrare. Ştii ce mult înseamnă pentru mine cărţile şi filmele tale.

The Hunt for Gollum, în pre-producție

Colbert va dezvolta filmul alături de fiul lui, scenaristul Peter McGee, şi de Philippa Boyens, care s-a numărat printre scenariştii trilogiei originale. Proiectul va fi al doilea dintre cele două filme Lord of the Rings aflate deja în dezvoltare de Warner Bros Discovery şi New Line Cinema. Primul, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, se află în prezent în pre-producţie.

Epopeea fantasy a lui Tolkien a fost publicată în trei părţi în 1954 şi 1955 în Regatul Unit. Este în continuare una dinte cele mai populare scrieri fantasy şi unul dintre cele mai bine vândute romane din toate timpurile.

Trilogia regizată de Jackson a avut încasări de peste 2,9 miliarde de dolari la nivel global, iar cea de-a treia parte, The Lord of the Rings: The Return of the King a câştigat numeroase premii, inclusiv Oscar pentru cel mai bun film. Un deceniu mai târziu, a urmat o trilogie de prequels inspirate din cartea din 1937 a lui Tolkien, The Hobbit.

CBS a anunţat în iulie 2025 că va anula The Late Show with Stephen Colbert, un program premiat cu Emmy şi cel mai urmărit program de noapte de pe acest post, deseori o platformă pentru satirizarea lui Donald Trump, care a criticat postul de televiziune şi alţi prezentatori ai unor emisiuni nocturne pentru glumele care îl vizează.

Pe 27 februarie, Paramount Skydance, compania-mamă a CBS, a semnat un contract în valoare de 110 miliarde de dolari pentru achiziţionarea Warner Bros Discovery, care va reuni numeroase proprietăţi ale studioului şi biblioteca de francize cinematografice ale Warner Bros, printre care Harry Potter, Lord of the Rings şi Superman.