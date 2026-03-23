De ce Elijah Wood nu acceptă un alt Frodo în "Stăpânul Inelelor". Actorul a spus clar ce își dorește
Data actualizării: 20:35 23 Mar 2026 | Data publicării: 20:34 23 Mar 2026

De ce Elijah Wood nu acceptă un alt Frodo în "Stăpânul Inelelor". Actorul a spus clar ce își dorește
Autor: Dana Mihai

De ce Elijah Wood nu acceptă un alt Frodo în "Stăpânul Inelelor". Actorul a spus clar ce își dorește - Imagine realizata cu AI

Revenirea lui Frodo în "Stăpânul Inelelor" pare tot mai posibilă, după declarațiile misterioase ale lui Elijah Wood.

Comentariile actorului din „Stăpânul Inelelor” apar pe fondul speculațiilor că acesta ar putea apărea în filmul din 2027, "The Hunt for Gollum". Dacă membrii Frăției Inelului vor avea o reuniune după 23 de ani, Frodo ar putea arăta puțin diferit, dar stați liniștiți va fi în continuare interpretat de Elijah Wood, potrivit ew.com.

Mister total în jurul revenirii în Pământul de Mijloc

Actorul păstrează încă misterul în privința revenirii în Pământul de Mijloc, în producția "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, regizată de Andy Serkis. Există însă un lucru pe care nu îl neagă: nimeni altcineva nu îi va lua locul în rolul hobbitului prea curând.

"Nu a fost anunțat oficial, dar la o convenție, în august trecut, Ian a dat puțin din casă. Așa că există șanse mari”, a declarat Wood pentru publicația britanică Sunday Times, când a fost întrebat dacă își va relua rolul în noul film.

Citește și: Sezonul 3 din Stăpânul Inelelor: Inelele Puterii a fost confirmat. Când i-am putea vedea din nou pe Sauron și Galadriel

"Nu pot spune oficial nimic până nu se anunță, dar pot spune că sunt încântat de perspectiva unui nou film. E întotdeauna puțin emoționant când se vorbește despre noi producții într-un univers precum Pământul de Mijloc. Toată lumea devine protectoare și speră să-și păstreze integritatea, dar povestea este distractivă și captivantă. Se simte cu adevărat ca o reuniune a trupei”

Frodo nu va fi înlocuit: Reacția lui Elijah Wood

Deși nu a confirmat dacă va reveni în rolul lui Frodo Baggins, eroul hobbit, a comentat afirmația lui Ian McKellen, care a spus că nu și-ar dori ca altcineva să-l interpreteze pe Gandalf cât timp el este încă în viață.

„Îl înțeleg perfect. Nici eu nu mi-aș dori ca altcineva să-l joace pe Frodo cât timp sunt în viață și pot să o fac. În același timp, pot să înțeleg cât de distractiv va fi momentul acela din cinema când vezi pălăria și știi că este Gandalf. Pentru că și eu sunt fan și abia aștept să văd cum va ieși totul.”, a spus Wood. 


 
 

stapanul inelelor
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
De ce Elijah Wood nu acceptă un alt Frodo în "Stăpânul Inelelor". Actorul a spus clar ce își dorește
Publicat acum 31 minute
Nou atac al Rusiei la granița României. Avioane F-16, ridicate de MApN / Alertă în Tulcea
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Criza carburanților: La cât urmează să limiteze Guvernul adaosul comercial / Proiect de OUG
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Demisie surpriză: Johannes Hahn se retrage din rolul de trimis special al UE pentru Cipru
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu au putut beneficia de averea artistului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 7 minute
PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Publicat acum 9 ore si 37 minute
Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Publicat acum 7 ore si 44 minute
Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump
Publicat acum 10 ore si 17 minute
Deces în politică: A murit fostul premier al Franței
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
