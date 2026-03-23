De ce Elijah Wood nu acceptă un alt Frodo în "Stăpânul Inelelor". Actorul a spus clar ce își dorește

Comentariile actorului din „Stăpânul Inelelor” apar pe fondul speculațiilor că acesta ar putea apărea în filmul din 2027, "The Hunt for Gollum". Dacă membrii Frăției Inelului vor avea o reuniune după 23 de ani, Frodo ar putea arăta puțin diferit, dar stați liniștiți va fi în continuare interpretat de Elijah Wood, potrivit ew.com.

Mister total în jurul revenirii în Pământul de Mijloc

Actorul păstrează încă misterul în privința revenirii în Pământul de Mijloc, în producția "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, regizată de Andy Serkis. Există însă un lucru pe care nu îl neagă: nimeni altcineva nu îi va lua locul în rolul hobbitului prea curând.

"Nu a fost anunțat oficial, dar la o convenție, în august trecut, Ian a dat puțin din casă. Așa că există șanse mari”, a declarat Wood pentru publicația britanică Sunday Times, când a fost întrebat dacă își va relua rolul în noul film.

"Nu pot spune oficial nimic până nu se anunță, dar pot spune că sunt încântat de perspectiva unui nou film. E întotdeauna puțin emoționant când se vorbește despre noi producții într-un univers precum Pământul de Mijloc. Toată lumea devine protectoare și speră să-și păstreze integritatea, dar povestea este distractivă și captivantă. Se simte cu adevărat ca o reuniune a trupei”

Frodo nu va fi înlocuit: Reacția lui Elijah Wood

Deși nu a confirmat dacă va reveni în rolul lui Frodo Baggins, eroul hobbit, a comentat afirmația lui Ian McKellen, care a spus că nu și-ar dori ca altcineva să-l interpreteze pe Gandalf cât timp el este încă în viață.

„Îl înțeleg perfect. Nici eu nu mi-aș dori ca altcineva să-l joace pe Frodo cât timp sunt în viață și pot să o fac. În același timp, pot să înțeleg cât de distractiv va fi momentul acela din cinema când vezi pălăria și știi că este Gandalf. Pentru că și eu sunt fan și abia aștept să văd cum va ieși totul.”, a spus Wood.





