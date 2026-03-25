Magia revine: primul trailer al serialului „Harry Potter” dezvăluie noua generație de vrăjitori

Primul trailer al mult-așteptatului reboot al serialului „Harry Potter” a fost lansat de HBO Max, oferind fanilor o primă incursiune în noua lume magică de la Hogwarts. Proiectul marchează o nouă adaptare a universului creat de J.K. Rowling, de această dată într-un format TV.

Citește și: Tu știi cum a apărut Harry Potter? Sacrificiile pe care le-a făcut autoarea cărţilor. Fostul ei soț a vrut să-i ardă primul manuscris

Primele imagini din noul Hogwarts

Trailerul, publicat pe 24 martie, îl prezintă pe tânărul Harry în echipament de Quidditch, cu Hogwarts pe fundal, semnalând o abordare vizuală fidelă cărților. Serialul promite o reinterpretare detaliată a poveștii originale, diferită de cea oferită de filmele lansate în anii 2000.

Imaginile distribuite ulterior pe rețelele de socializare au fost însoțite de mesajul: „O nouă eră a Hogwarts-ului începe”, confirmând premiera din perioada Crăciunului pentru primul sezon, inspirat din „Harry Potter și Piatra Filozofală”.

O nouă distribuție pentru o generație nouă

Rolul principal va fi interpretat de Dominic McLaughlin, care a dezvăluit recent că a primit o scrisoare de la Daniel Radcliffe, fostul interpret al personajului.

Din trio-ul principal mai fac parte, Arabella Stanton care o interpretează pe Hermione Granger și Alastair Stout în rolul lui Ron Weasley.

Primele secvențe oferă deja o imagine clară a noii generații de actori, inevitabil comparați cu Emma Watson și Rupert Grint.

Reacții entuziaste din partea fanilor

Lansarea trailerului a stârnit reacții puternice în mediul online, majoritatea fanilor declarându-se încântați. Comentariile au variat de la „OMG, abia aștept!” până la aprecieri privind fidelitatea față de cărți și includerea unor detalii omise în filme.

Mulți consideră că serialul va aduce un plus de profunzime universului „Harry Potter”, oferind o experiență mai apropiată de materialul original.

Cu toate acestea, proiectul nu este lipsit de controverse. O parte a publicului se întreabă dacă o nouă adaptare este necesară, în condițiile în care seria originală de filme a fost apreciată la nivel global.

În plus, declarațiile controversate ale lui J.K. Rowling privind persoanele transgender continuă să genereze dezbateri.

Actorul John Lithgow, distribuit în rolul lui Dumbledore, a recunoscut că a luat în calcul renunțarea la proiect din acest motiv, subliniind însă că mesajul cărților rămâne unul „împotriva intoleranței și bigotismului”.

La rândul său, Nick Frost, viitorul Hagrid, a declarat că nu împărtășește opiniile autoarei, dar consideră că dezbaterea nu trebuie ignorată.

O nouă eră pentru „Harry Potter”

În ciuda controverselor, interesul rămâne ridicat, iar noua producție HBO Max are potențialul de a introduce universul magic unei noi generații de spectatori.

Serialul „Harry Potter și Piatra Filozofală” este programat să debuteze în decembrie, marcând începutul unei noi etape pentru una dintre cele mai populare francize din lume.