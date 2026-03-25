DCNews Stiri Magia revine: primul trailer al serialului „Harry Potter" dezvăluie noua generație de vrăjitori
Data actualizării: 21:45 25 Mar 2026 | Data publicării: 21:44 25 Mar 2026

Magia revine: primul trailer al serialului „Harry Potter” dezvăluie noua generație de vrăjitori
Autor: Alexandra Curtache

Care este cel mai filmat loc din lume? A apărut în peste 500 de filme Foto: unsplash

A fost lansat primul trailer pentru mult-așteptatul reboot al serialului „Harry Potter”, oferind o avanpremieră a ceea ce ne așteaptă în lumea magică de la Hogwarts.

Primul trailer al mult-așteptatului reboot al serialului „Harry Potter” a fost lansat de HBO Max, oferind fanilor o primă incursiune în noua lume magică de la Hogwarts. Proiectul marchează o nouă adaptare a universului creat de J.K. Rowling, de această dată într-un format TV.

Citește și: Tu știi cum a apărut Harry Potter? Sacrificiile pe care le-a făcut autoarea cărţilor. Fostul ei soț a vrut să-i ardă primul manuscris

Primele imagini din noul Hogwarts

Trailerul, publicat pe 24 martie, îl prezintă pe tânărul Harry în echipament de Quidditch, cu Hogwarts pe fundal, semnalând o abordare vizuală fidelă cărților. Serialul promite o reinterpretare detaliată a poveștii originale, diferită de cea oferită de filmele lansate în anii 2000.

Imaginile distribuite ulterior pe rețelele de socializare au fost însoțite de mesajul: „O nouă eră a Hogwarts-ului începe”, confirmând premiera din perioada Crăciunului pentru primul sezon, inspirat din „Harry Potter și Piatra Filozofală”.

O nouă distribuție pentru o generație nouă

Rolul principal va fi interpretat de Dominic McLaughlin, care a dezvăluit recent că a primit o scrisoare de la Daniel Radcliffe, fostul interpret al personajului.

Din trio-ul principal mai fac parte, Arabella Stanton care o interpretează pe Hermione Granger și Alastair Stout în rolul lui Ron Weasley.

Primele secvențe oferă deja o imagine clară a noii generații de actori, inevitabil comparați cu Emma Watson și Rupert Grint.

Reacții entuziaste din partea fanilor

Lansarea trailerului a stârnit reacții puternice în mediul online, majoritatea fanilor declarându-se încântați. Comentariile au variat de la „OMG, abia aștept!” până la aprecieri privind fidelitatea față de cărți și includerea unor detalii omise în filme.

Mulți consideră că serialul va aduce un plus de profunzime universului „Harry Potter”, oferind o experiență mai apropiată de materialul original.

Cu toate acestea, proiectul nu este lipsit de controverse. O parte a publicului se întreabă dacă o nouă adaptare este necesară, în condițiile în care seria originală de filme a fost apreciată la nivel global.

În plus, declarațiile controversate ale lui J.K. Rowling privind persoanele transgender continuă să genereze dezbateri.

Actorul John Lithgow, distribuit în rolul lui Dumbledore, a recunoscut că a luat în calcul renunțarea la proiect din acest motiv, subliniind însă că mesajul cărților rămâne unul „împotriva intoleranței și bigotismului”.

La rândul său, Nick Frost, viitorul Hagrid, a declarat că nu împărtășește opiniile autoarei, dar consideră că dezbaterea nu trebuie ignorată.

O nouă eră pentru „Harry Potter”

În ciuda controverselor, interesul rămâne ridicat, iar noua producție HBO Max are potențialul de a introduce universul magic unei noi generații de spectatori.

Serialul „Harry Potter și Piatra Filozofală” este programat să debuteze în decembrie, marcând începutul unei noi etape pentru una dintre cele mai populare francize din lume. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Oamenii de știință au descoperit cea mai veche rasă de câini din lume. Prietenia cu omul datează de mai mult timp de cât îți imaginezi
Publicat acum 25 minute
Mirabela Grădinaru, la Washington alături de Brigitte Macron și Marta Nawrocka / foto în articol
Publicat acum 40 minute
Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Donald Trump lipsește de la CPAC
Publicat acum 42 minute
Biluțe de brânză, gata în câteva minute și pe gustul tuturor: aperitivul-minune pentru grătar
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Poți face buletin copilului chiar și înainte de 14 ani. Ce trebuie să știi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 14 ore si 53 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 26 Israelul extinde zona tampon, SUA cresc producția de rachete
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
