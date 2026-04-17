Începe Festivalul Filmului European. Programul ediției aniversare - 30 de ani de cinema 

Festivalul Filmului European, ajuns la a 30-a ediție, debutează joi, 16 aprilie, la Cinema Unirea din Botoșani, urmând ca vineri, 17 aprilie, să înceapă și ediția din Iași, oferind publicului din cele două orașe un weekend întreg de film european din generoasa selecție coordonată de directorul artistic Cătălin Olaru, și realizată de Institutul Cultural Român în comun cu ambasadele, institutele și centrele culturale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Festivalul va continua să călătorească în țară până pe 1 iunie, aducând filme de tot felul care stârnesc dezbatere, te fac să râzi, să plângi, să călătorești, să te îndoiești de tot ceea ce știi și să vrei să știi mai mult. Cinemaul european este fără margini!

„FFE este o sărbătoare închinată cinema-ului European și cinefililor din România, iar ICR este onorat să organizeze această ediție aniversară împreună cu clusterul EUNIC Romania, alături de Reprezentanța Comisiei Europene și Biroul Parlamentului European în România și UCIN. Sociologii echivalează, de obicei, intervalul de 30 de ani cu o generație și, într-adevăr, iată cât de departe suntem față de anii de început ai Festivalului. Cinematografia românească este una dintre cele mai prestigioase din industria europeană, iar noi suntem între timp cetățeni ai Uniunii Europene. Mulțumesc Comisiei Europene care ne-a provocat, încă din secolul trecut, să ne îmbarcăm în această călătorie și vă propun să încurajăm noua generație de iubitori ai filmului să îmbrățișeze ideea de dialog între culturi și generații, pentru că deschiderea către multiculturalitate este una dintre valorile esențiale ale Europei. Festivalul Filmului European reprezintă pentru public o șansă unică de a vedea producții europene diverse, valoroase și recente. Sper să veniți în număr cât mai mare la proiecțiile din cele 13 orașe, cărora le sunt recunoscător pentru parteneriat.”, a spus Liviu Jicman, președintele ICR.

Ediția aniversară aduce cu sine în mod excepțional un tandem de ambasadori onorifici: Ada Solomon, renumită producătoare de filme românești și coproducții europene și internaționale, Președintă a Consiliului de Administrație al Academiei Europene de Film și Igor Cobileanski, regizor consacrat din Republica Moldova, ale cărui producții apreciate internațional sunt reprezentative pentru spațiul comun de creație și expresie artistică de pe cele două maluri ale Prutului. Festivalul continuă tradiția inaugurată în 2006 de a numi un ambasador onorific la fiecare ediţie, din rândul cineaștilor români cu realizări remarcabile. De-a lungul anilor au fost ambasadori al festivalului regizorii Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, Marian Crişan, Radu Jude, Radu Muntean, Cătălin Mitulescu, Adrian Sitaru, Tudor Giurgiu, Anca Damian, Paul Negoescu, Teodora Ana Mihai, Mihai Sofronea, Ioana Mischie.

Anul acesta, identitatea vizuală a festivalului este asigurată de artistul Dan Perjovschi. Cu expoziții la Tate Modern Londra, MoMA New York, Macro Roma, Moderna Museet Stockholm, Reykyavik Art Museum, Vannabbe Eindhoven, Ludwig Museum Cologne, Ludwig Museum Aachen, Kunsthalle Hamburg, Kunstahlle Basel sau Kiasma Helsinki și expoziții de grup la Centre Pompidou Paris, Tate Liverpool, Castello di Rivoli Torino, MoMA San Francisco, MUAC Mexico, MAM Varșovia, MCBA Lausanne, Rupert Vilnius, MAM-Rupertinum Salzburg sau MOT Tokyo, desenatorul, pictorul, publicistul și performance artistul Dan Perjovschi este de peste 40 de ani una din cele mai active și apreciate prezențe de pe scena creativă autohtonă. În creațiile sale realizate special pentru ediția cu numărul 30 a Festivalului Filmului European, artistul explorează teme precum reflectarea valorilor europene în creația cinematografică, modul în care acestea pot coagula segmente întregi din societate sau libertatea deplină ca necesitate care nu poate fi negociată pentru actul de exprimare artistică.

Programul ediției jubiliare a FFE:

Botoșani: 16 – 19 aprilie, Cinema Unirea

Iași: 17 – 19 aprilie, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii

Brăila: 24 – 26 aprilie, Palatul Culturii Brăilene - LYRA

București: 6 – 17 mai

6 mai – Gala de deschidere, MNAR

8 - 17 mai – Cinema Elvire Popesco

7 - 10 mai – Apollo111 Cinema

11 - 14 mai – Cinema Union

15 - 17 mai – Grădina cu Filme

Brașov: 8 – 10 mai, Centrul Cultural Reduta

Curtea de Argeș: 8 – 9 mai, La Conac

Timișoara: 8 – 10 mai, Cinema Studio

Arad: 15 – 17 mai, Cinema Arta

Târgu Mureș: 15 – 17 mai, 3g HUB

Bistrița: 22 – 24 mai, Palatul Culturii

Chitila: 29 – 30 mai, Parcul Dendrologic - în aer liber

Târgu Jiu: 29 – 31 mai, Cinema Sergiu Nicolaescu

Tulcea: 30 mai – 1 iunie, Teatrul „Jean Bart”

„Limitele sunt de multe feluri și doar unele ne sunt de ajutor. În cel mai fericit scenariu, limitele stimulează creativitatea. Dar cum se împacă asta cu faptul că despre aceeași creativitate auzim mereu că nu are limite? Unde încep și unde se termină libertățile pe care și le poate permite un cineast? De la raportul inerent politic cu lumea din fața ecranului, la durata unui cadru, tăișul unei replici sau privirea perpendiculară pe formele unui corp, toate pot fi cenzurate într-o formă sau alta. Dacă are limite, de cele mai multe ori, cinema-ul nu mai e cinema deloc. Filme-hibrid la care n-a ținut nimeni cronometrul în mână, comedii care se țes doar din montaj, scenarii fără acte, drame fără vinovați, epopei fără eroi. După 30 de ani, filmul așa cum îl vedem la festival și lumea pe care acesta o reflectă au ceva în comun: amândouă sunt fără margini.” a declarat Cătălin Olaru, directorul artistic al FFE30.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC Romania, în parteneriat cu UCIN – Uniunea Cineaștilor din România, ambasadele, centrele și institutele culturale europene: Forumul Cultural Austriac, Ambasada Republicii Bulgaria (prin Orașul Reel Foundation), Ambasada Republicii Cipru (prin Cyprus Cinema Office), Ambasada Croației, Ambasada Finlandei, Ambasada Franței, Institutul Francez, Ambasada Irlandei, Goethe-Institut, Institutul Italian de Cultură, British Council, Ambasada Irlandei, Ambasada Republicii Moldova, Institutul Polonez, Ambasada Slovaciei, Ambasada Sloveniei, Ambasada Suediei, Institutul Camões, Ambasada Spaniei, Institutul Cervantes, Institutul Liszt - Centrul Cultural Maghiar, Ambasada Ucrainei, Biroul Parlamentului European în România.