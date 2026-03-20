Lucruri mai puțin știute despre Chuck Norris, decedat la vârsta de 86 de ani
Data actualizării: 20:21 20 Mar 2026 | Data publicării: 19:12 20 Mar 2026

Lucruri mai puțin știute despre Chuck Norris, decedat la vârsta de 86 de ani
Autor: Iulia Horovei

Actorul Chuck Norris Actorul Chuck Norris. Sursa foto: Captură video Facebook Chuck Norris/ Edit DCNews

Decedat la 86 de ani, Chuck Norris a fost mai mult decât un star al filmelor de acțiune.

Actorul și de şase ori campion mondial profesionist neînvins la karate la categoria mijlocie, Chuck Norris, a decedat la vârsta de 86 de ani. Familia sa a fost cea care a anunțat, vineri, dispariția celui care a devenit un simbol al meme-urilor în mediul online, în anii 2000.

Cunoscut și pentru condiția sa fizică, nu mulți știu, însă, că Chuck Norris nu a fost dintotdeauna o fire atletică. Află, în continuare, unele lucruri mai puțin știute despre regretatul actor.

Familia lui Chuck Norris

Carlos Ray Norris s-a născut pe 10 martie 1940 în Ryan, Oklahoma, fiind cel mai mare dintre trei fraţi. Familia s-a mutat în California după divorţul părinţilor săi. Era extrem de tăcut şi introvertit, lucru pe care l-a pus pe seama alcoolismului tatălui său şi sărăciei familiei.

„La şcoală eram timid şi inhibat”, a scris Norris în memoriile sale din 2004, „Against All Odds: My Story”. „Dacă profesorul îmi cerea să recit ceva cu voce tare în faţa clasei, pur şi simplu clătinam din cap că nu".

Campion la arte marțiale

Norris nu a fost un atlet înnăscut. El a trebuit să se antreneze remarcabil de mult pentru a deveni campion la arte marţiale, conform volumului de memorii. După absolvirea şcolii, s-a înrolat în Forţele Aeriene ale SUA în 1958. În timp ce era staţionat în Coreea de Sud, a învăţat Tang Soo Do, o formă de karate, şi alte stiluri de arte marţiale.

Viitoarea vedetă de film a început să predea arte marţiale în California după ce a fost eliberat din serviciul militar. De asemenea, a câştigat concursuri importante. Actorul Steve McQueen, care a fost unul dintre elevii lui Norris, l-a încurajat să încerce actoria.

„Mi-a spus că ar trebui să mă gândesc la a proiecta o prezenţă şi să nu joc niciodată un rol care are multe dialoguri”, a declarat Norris pentru New York Times într-un interviu din 1985. „Mi-a spus: 'Filmele sunt vizuale şi, atunci când încerci să verbalizezi ceva, vei pierde publicul'”.

Filmele lui Chuck Norris au încasat milioane de dolari şi l-au transformat într-o figură populară în rândul armatei americane. A vizitat Irakul în 2006 şi 2007 pentru a-şi arăta sprijinul pentru trupele americane.

A creat propria disciplină de arte marțiale

În 1990, şi-a fondat propria disciplină de arte marţiale, Chun Kuk Do, şi a înfiinţat organizaţia non-profit Kickstart Kids, pentru a-i învăţa pe copii artele marţiale şi stima de sine.

Patriot, conservator şi creştin devotat, a colaborat cu National Rifle Association (NRA) şi a fost contribuitor la WorldNetDaily, un site web conservator.

Pe lângă memoriile sale de succes, Norris a publicat „The Secret of Inner Strength - My Story” (Secretul forţei interioare - Povestea mea), ghidul său pentru auto-îmbunătăţire, precum şi mai multe cărţi despre fitness şi arte marţiale dar şi două romane - „The Justice Riders" (2006) şi continuarea sa, „A Threat to Justice”.

Căsătorit de două ori, Chuck Norris a avut cinci copii

Chuck Norris a fost căsătorit de două ori şi a avut cinci copii.

Norris şi-a apărat filmele în faţa criticilor care au susţinut că promovează violenţa. „Dacă sunt bine scrise", spunea el, „filmele de acţiune pot spune o poveste la fel de eficient ca orice dramă sau producţie romantică".

„Aşa se face. Nu susţin violenţa de dragul violenţei", declara el pentru Los Angeles Times în 1994. „Ceea ce ţine oamenii conectaţi este că, în cele din urmă, băiatul bun câştigă", potrivit Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Criza carburanților: Autoritățile, în dezacord privind posibilele soluții. Situația în care benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă
Publicat acum 29 minute
FNGCIMM, soluție la blocajele din finanțările europene. Cătălin Leonte: „Toată lumea are de câștigat”
Publicat acum 39 minute
Prințesa moștenitoare a Norvegiei rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: "Am fost manipulată și înșelată"
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Un iranian și o femeie au încercat să intre într-o bază cu submarine nucleare în Scoția. Au fost arestați
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Mirel Rădoi sparge gheața la FCSB: Câștigă la limită cu UTA Arad pe Arena Națională
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 34 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 12 ore si 50 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 15 ore si 9 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Iranul îi avertizează pe inamici că nu vor fi în siguranţă nici în vacanţe / SUA pot neutraliza insula Kharg "în orice moment", susține Casa Albă
Publicat acum 16 ore si 40 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 16 ore si 2 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
