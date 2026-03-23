Carrie Anne Fleming, actrița din "iZombie" și "Supernatural", a murit

Actriţa canadiană Carrie Anne Fleming, 51 de ani, cunoscută pentru rolurile sale în producţii horror precum "iZombie" sau "Supernatural", a murit pe 26 februarie la Sidney, în provincia canadiană British Columbia, transmit luni Variety şi EFE.

Jim Beaver, colegul ei de platou din "Supernatural", a confirmat pentru Variety că Fleming a murit din cauza complicaţiilor unui cancer la sân.

Cine a fost Carrie Anne Fleming

Fleming s-a născut pe 16 august 1974, la Digby, Nova Scotia. A urmat cursurile liceului Mount Douglas Senior Secondary din Victoria, British Columbia, şi a studiat teatrul la Kaleidoscope Theatre şi la Kidco Theatre Dance Company din acelaşi oraş.

Fleming a intrat în lumea filmelor şi televiziunii cu un rol în "Viper" şi în "Happy Gilmore" de Adam Sandler. A continuat să joace în roluri mici înainte ca regizorul Dario Argento să o distribuie în "Masters of Horror" în 2005. Fleming a jucat rolul unei femei desfigurate cu tendinţe canibale în episodul titular, "Jenifer". A mai avut apariţii în diverse seriale horror, printre care "The Tooth Fairy" şi "Bloodsuckers".

Fleming a avut, de asemenea, un rol recurent în popularul serial horror "Supernatural" de pe CW, interpretând-o pe Karen Singer, soţia personajului principal Bobby Singer, interpretat de Jim Beaver.

Mai recent, a jucat timp de cinci sezoane în rolul lui Candy Baker în serialul "iZombie" de pe CW.

Carrie Anne Fleming are o fiică, Madalyn Rose (Max), conform Agerpres.

