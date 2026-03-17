Participanții la Gala Premiilor Oscar, aspru criticați, după ce a fost distribuită o fotografie cu mizeria din sala de teatru

Nu vă lăsați păcăliți de rochiile strălucitoare, costumele elegante și luminile orbitoare. Vedetele prezente la Oscaruri au fost acuzate că au lăsat în urmă o adevărată mizerie. O fotografie neașteptată, care a devenit virală, arată haosul lăsat în urmă după ce sute de actori, regizori și alte personalități din industria cinematografică s-au înghesuit în sala din Los Angeles.

Cuvinte precum „aroganți”, „ipocriți snobi” și „dezgustători” au fost aruncate de utilizatorii rețelelor sociale, care consideră că participanții ar fi trebuit să lase locul exact așa cum l-au găsit, ordonat.

Fotografia care a făcut înconjurul lumii

Matt Neglia, redactorul-șef al publicației Next Best Picture, s-a numărat printre cei prezenți duminică și, în timp ce toate vedetele s-au grăbit să iasă din Dolby Theatre pentru a ajunge la petrecerea de după ceremonie, el a mai rămas pe acolo puțin mai mult.

Când s-au aprins luminile, și-a dat seama că mulți dintre cei care au reușit să prindă un loc la gala de decernare a premiilor nu prea au bunele maniere .

În fotografia pe care a distribuit-o pe X, se vedeau sticle, ambalaje și resturi din cutiile cu gustări oferite oaspeților, aruncate pe podea și pe scaune.

Matt Neglia a adăugat o descriere amuzantă la postare: „Curățați culoarul ALL #Oscars.”

De când a distribuit imaginea în primele ore ale dimineții de luni, 16 martie, aceasta a fost vizualizată de peste 5,4 milioane de ori.

Iar părerea generală a tuturor celor care au văzut haosul în care a fost lăsat Teatrul Dolby este că vedetele de la Hollywood par să fie doar de fațadă, fără substanță.

Reacția oamenilor

Mai multe persoane au lăsat comentarii la postarea lui Neglia.

Un utilizator de pe rețelele sociale a comentat furios: „Oamenii bogați lasă mizeria în urma lor pentru cei săraci, ca de obicei.”

Un altul a scris: „Cine mai ține minte vremurile când vedetele aveau clasă?”

Un al treilea a adăugat: „Deci oamenii chiar aruncă gunoiul peste tot la Oscaruri? Aceste vedete nu au fost educate cum trebuie acasă.”

Un al patrulea a intervenit sarcastic, spunând: „Vedetele și actorii/actrițele se simt prea îndreptățiți să-și arunce gunoiul. Sunt șocat.”

În timp ce un al cincilea a comentat: „Să nu folosim plastic. Să păstrăm oceanele curate. Să ajutăm clima... bla bla bla. Dar uitați-vă cum arată locul unde au stat câteva ore. Asta vă arată cât de teatrale sunt majoritatea acestor discursuri”.

Părerile au fost împărțite

Alții au subliniat că fotografia părea să fi fost făcută de la unul dintre balcoanele superioare ale Teatrului Dolby, sugerând că megastarurile nu ar fi stat acolo și, prin urmare, nu sunt de vină.

Unul dintre ei a spus: „Aici nu stau vedetele și celebritățile, nu-i așa? Aceasta este zona destinată familiilor, publicului larg și membrilor Academiei, nu-i așa?”

O a doua persoană a adăugat: „Nu apăr acest lucru în niciun fel, dar nu este aceasta o fotografie a unuia dintre nivelurile superioare, unde stau familia, prietenii și oaspeții invitați? Nu nominalizații propriu-ziși?”

Între timp, o altă persoană a sugerat că oricine ar fi stat acolo ar fi putut să-și strângă mizeria.

„În multe locuri ți se cere să-ți lași gunoiul la locul tău, pentru ca o echipă să poată veni și să curețe. Nimic din toate astea nu arată rău. Nu e o cutie întreagă de popcorn vărsată pe podea sau pui la rotisor. Sunt cutii și sticle care aparțin unor persoane, pe scaune individuale”, a spus o altă persoană.